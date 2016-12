„Iau în calcul posibilitatea ca USL să ofere locuri eligibile noului partid ecologist”

Președintele PSD, Victor Ponta, a declarat că ia în calcul posibilitatea ca USL să ofere locuri eligibile la alegerile parlamentare pentru reprezentanții noului partid ecologist ce va rezulta din comasarea PER, MV și MVDA.„În cadrul USL voi prezenta opinia mea referitoare la colaborarea cu viitorul partid. Iau în calcul ca USL să ofere locuri eligibile și o să găsim împreună formula juridică necesară. Am discutat acest lucru. Este extrem de important să existe reprezentanți în Parlament care aparțin acestei familii politice europene. Din 2000 nu au mai fost în Parlament. Am această intenție, o să o prezint în PSD, în USL”, a spus Ponta.Ponta a evitat să precizeze și câte colegii eligibile vor fi cedate noii formațiuni politice de către USL.