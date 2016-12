Iată cum arată Cazinoul Constanţa în interior

5

Bidineaua si doctrina politica

In anul 2000 il vedeai pe Mazare mare alpinist utilitar si cu bidineaua in mana.Independentul lui peste a vopsit balcoane.Mazare facea poze pentru afise electorale,avea nevoie de voturi.Recunosc ca m-a pacalit in anul 2000.In 10 ani nu a gasit o bidinea si o galeata cu var,ca sa vopseasca cel putin la exterior cladirea Cazinoului.El a vrut dar nu i-a dat Basescu bani.La anul se trage in poza cu un cancioc intr-o mana si o mistrie in alta mana.Mazare zidar,Mazare arheolog,Mazare la vidanja,Mazare cu maturoiul pe bulevard,Mazare ecologist,victoriosul Mazare calare pe un armasar alb,sunt viitorele afise electorale.