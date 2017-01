Iată care va fi soarta CAZINOULUI din Constanţa. Ce spune primarul Radu Mazăre

1

sunt curios

ce lucruri marete a facut mazare pentru constanteni? a lasat imobilul sa se degradeze cu gandul de a-l valorifica la un pret de nimic, asa cum a facut cu tot ce a vandut prin constanta. cred ca asta a fost marea realizare a lui: a vandut cat a putut si a retrocedat cui a vrut si ce a vrut. in rest, a pus tot felul de taxe pe spinarea intreprinzatorilor, sa mareasca pretul apei potabile, de parca am fi in sahara, sa mareasca pretul gigacaloriei si sa redirectioneze fondurile constantenilor pentru investitii in mamaia, pentru prosperitatea afacerilor sale si ale gastii lui.