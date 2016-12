Hramul Bisericii „Sfântul Gheorghe“ din Adamclisi

Primăria localității Adamclisi va organiza, în cursul zilei de marți, hramul Bisericii „Sfântul Gheorghe”. Potrivit declarațiilor primarului Anton Burcea, acest eveniment are loc în fiecare an în ziua de 23 aprilie, ziua Sfântului sub patronatul căruia se află biserica. În acest an s-a decis modificarea datei pentru slujba de hram deoarece ziua Sfântului Gheorghe a coincis cu ajunul Învierii Domnului. Astfel, în dimineața zilei de marți, locuitorii comunei Adamclisi se vor putea bucura de o slujbă religioasă și de o masă festivă care va conține mâncare tradițională de Paști. Primarul afirmă că, din discuțiile pe care le-a avut cu preotul bisericii, se așteaptă venirea a aproximativ 250 de enoriași. „Va fi slujbă, după care vom pune o masă pentru enoriași. Vom avea colivă, aperitive, preparate din carne de miel, pulpe de pui pentru cei care nu mănâncă miel, cozonac și ouă roșii”, a declarat primarul localității Adamclisi.