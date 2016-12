Honorius Prigoană şi-a dat demisia din PDL şi s-a înscris în PNL

1

Honoris n-are onoare

Ne-am pus nadejdea in tineret.Cu regret constatam ca exista tineret si tineret.Deja se formeaza o noua garda de traseisti.Acesti baieti imbuibati,fara meserie,fara opera personala,care huzuresc pe banii furati de babacii lor,profita de relatii si incearca sa faca o cariera politica fara nici un merit.Baiatul lui tata se vrea deputat.Vrea sa faca din prostia lui marunta,una solemna.Este deja un gen de scroafa masculina gata sa se urce in copacul politichiei,in care s-a cocotat,tot fara merite si taticul sau.Are deja craca pregatita.Merita.Este frumos,idiot si rasfatat.Mai ales ca la inscrierea in PDL a fost prezentat "urbi et orbi" chiar de catre Boc in persoana.