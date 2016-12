Haşotti: Nu am fost anunţat de ANI că aş fi cercetat, pot justifica orice leu

Hașotti: Nu am fost anunțat de ANI că aș fi cercetat, pot justifica orice leu

Ştire online publicată Miercuri, 03 August 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Liderul senatorilor PNL, Puiu Hașotti, a declarat, astăzi, pentru Mediafax, că nu a fost anunțat de ANI că ar fi cercetat, el precizând că a aflat din presă despre acest lucru, că se va prezenta la ANI dacă va fi chemat și că poate justifica fiecare leu. "Nu am fost anunțat de ANI, am aflat din presă. Dacă voi fi chemat, dacă informațiile pe surse se verifică, mă voi duce de îndată la ANI și cred că nu durează mai mult de cinci minute ca să rezolv neînțelegerile", a spus Hașotti.El a arătat că își poate justifica averea."Pot justifica până la ultimul leu, ultimul Euro. Probabil sunt și niște neînțelegeri. Am înțeles, tot din presă, că și fi primit două terenuri de la Primăria din Constanța. Eu nu am primit niciun centimetru pătrat. Sunt niște neînțelegeri pe care și eu vreau să le rezolv", a spus Hașotti.Parlamentarii Puiu Hașotti și Marius Spînu sunt verificați de inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI), anchetele în cele două cazuri fiind pornite de aproximativ o lună, în urma unor sesizări în legătură cu cei doi primite de la două persoane, au declarat, miercuri, surse din instituție."Am început investigația după ce, în urmă cu aproape o lună de zile, am primit două sesizări de la două persoane fizice care ne reclamau posibile nereguli în legătură cu averea celor dopi parlamentari. În prezent, suntem în faza în care am cerut documente de la instituțiile care le dețin", au declarat, pentru Mediafax, surse din ANI.