Haşotti, între „imaturitatea politică“ şi fenomene paranormale

Hașotti, între „imaturitatea politică“ și fenomene paranormale

În opinia vicepreședintelui PNL Puiu Hașotti, democrații dau dovadă de „imaturitate politică" dacă refuză chiar și dezbaterile pe marginea bugetului. „Dacă parlamentarii PD găsesc de cuviință să nu se primească pensiile, nu au decât să nu voteze bugetul", a comentat liberalul, în cadrul unei conferințe de presă, refuzul declarat de deputații și senatorii PD de a vota proiectul bugetului de stat pe 2008. Hașotti a fost mai îngăduitor cu social - democrații despre care spune că măcar s-au arătat interesați de a lua parte la dezbateri. În cadrul conferinței de presă de sâmbătă, nici fostul coleg de partid al lui Hașotti, Theodor Stolojan, nu a scăpat de atacurile senatorului liberal constănțean. „Theodor Stolojan continuă să îi mintă pe români. S-a pus în fruntea listei pentru alegerile europarlamentare, dar vă asigur că nu are de gând să meargă în parlamentul european", a declarat vicepreședintele liberal. Un al treilea punct pe care a vrut să îl atingă Hașotti în cadrul aceleiași conferințe de presă a fost „Dosarul Flota", liberalul comparând ancheta în acest caz cu un fenomen paranormal. „După ce flota aproape s-a volatilizat, ca în triunghiul Bermudelor, am constatat, în această săptămână, că, după ce o comisie a evaluat paguba la aproape 300 de milioane de dolari, o a doua evaluare a ajuns la concluzia că nu există niciun fel de pagubă. O eventuală a treia evaluare va ajunge la concluzia că trebuie să suportăm de la bugetul de stat cele 300 de milioane de dolari pentru ca totul să fie în regulă", Hașotti amintind totodată că „prima evaluare a fost făcută când domnul Traian Băsescu era primar general, iar a doua, când este președintele țării".