Hârşova are conducere nouă. Edilul Viorel Ionescu, secondat de un viceprimar-femeie

Hârșova are conducere nouă. Edilul Viorel Ionescu, secondat de un viceprimar-femeie

Orașul Hârșova are un nou viceprimar după ce liberalul Ionel Dia și-a dat demisia din funcție în urmă cu câteva săptămâni.Consilierii locali din Hârșova s-au reunit, recent, pentru a alege un nou viceprimar în locul liberalului Ionel Dia, care și-a dat, în cele din urmă, demisia din funcție, în urmă cu câteva săptămâni.Pentru funcția de viceprimar a existat o singură propunere, respectiv, Dumitra Stan, de la ALDE. Propunere care a trecut cu brio, mai exact cu șase voturi ALDE, șase voturi PSD și un vot de la PMP. PNL are în Consiliul Local patru consilieri locali. În cadrul ședinței de alegere a noului viceprimar, cei trei liberali prezenți nu au votat, în timp ce Ionel Dia a lipsit de la ședință.Dumitra Stan este de profesie inginer și a câștigat mandatul de consilier local pe lista ALDE. Ea urmează ca zilele următoare să primească atribuțiile ce-i vor reveni în noua sa funcție.„La Hârșova s-a înregistrat o nouă premieră în administrația publică locală, mai exact, primul viceprimar-femeie. Noul viceprimar este o doamnă trecută de 50 de ani, respectată în comunitate, serioasă, cinstită, calități foarte importante pentru mine deoarece știu cu siguranță că voi colabora foarte bine. Zilele următoare urmează să-i deleg atribuțiile pe care le va avea în noua funcție. În principiu, se va ocupa de urbanism și confort urban. Sunt două direcții din primărie foarte importante atât pentru administrația publică, cât și pentru comunitate. Va avea drept de semnătură în aceste direcții, iar atunci când eu voi lipsi va avea drept de sem-nătură pentru toate direcțiile, va avea toată responsabilitatea. Sunt convins că vom face echipă bună, în interesul proiectelor ce urmează să fie puse în practică pentru ca cetățenii orașului să simtă că Hârșova se schimbă în bine”, a declarat primarul Viorel Ionescu.Șeful administrației a mai precizat că este foarte fericit că și-a atins acest obiectiv, respectiv, alegerea Dumitrei Stan în funcția de viceprimar deoarece a considerat întotdeauna că cel mai bun echilibru există atunci când la conducere se află un bărbat și o femeie.„Mi-am dorit tare mult să asigur o balanță, acel echilibru, ca în conducere să fie un bărbat și o femeie, unul mai tânăr, altul mai în vârstă, cu experiență de viață. Doamna viceprimar are peste 50 de ani și cred că are suficientă experiență de viață, consider că este un om de la care am avut și am ce învăța, un om cu care mă pot sfătui pentru a se lua cele mai bune decizii. Singurul regret este că am pierdut un an de zile pentru ca această alegere să fie pusă în aplicare când ar fi fost atât de simplu ca cei de la PSD să accepte încă de anul trecut propunerea mea ca Dumitra Stan să fie viceprimar. Eu am spus încă de la început că nu voi accepta decât un viceprimar de la același partid cu mine. Unii au crezut că glumesc, alții nu au dat importanță și au încercat să facă altfel, impunându-mi pe altcineva cu care nu puteam lucra în interesul comunității. Chiar dacă am reușit ca și până acum să pun în practică anumite proiecte, consider că de acum încolo lucrurile vor intra în linie dreaptă și acest lucru se va vedea curând la Hârșova”, a mai spus edilul Viorel Ionescu.Reamintim că, după alegerile locale de anul trecut, viceprimar a fost ales Ionel Dia, un liberal cu care primarul Viorel Ionescu nu a putut colabora și a cărui schimbare a cerut-o de mai multe ori. Dia ajunsese pe funcție cu ajutorul celor de la PSD, cu toate că la nivel național există alianța ALDE-PSD, ceea ce ar fi presupus ca propunerea ALDE, respectiv Dumitra Stan să fie susținută pentru funcția de viceprimar încă de anul trecut.