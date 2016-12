„Haiducii” lui Mavrodin protestează la Constanţa

6

haiducii sunt vreo zece

Nu mai vorbiti in necunostinta de cauza !Constantenii au iesit in strada nemultumiti de conducerea mafiei portocalii asa cum a facut-o toata tara Acest Mavrodin ,profitand de situatie si punandu-si in cap ambitii politice s-a asezat in fruntea cetelor de oameni facand pe LIDERUL Asa s-a manifestat toata iarna Venea din cand in cand cu o porta voce si atat !Oamenii lui erau vreo zece si acestia au si ramas Ieri a procedat la fel , a profitat de demonstratia impotriva fractionarii hidraulice gazelor de sist Oamenii de buna credinta au venit sa semneze petitia dar nu stiau ca de fapt sunt doua manifestatii concomitent Unii se opreau in fata Prefecturii altii se duceau in fata Primariei Cateva cucoane mavrodine se opreau langa oamenii debusolati (batrani ) ,le ofereau cate o pagina din ziarul " CANCAN " si ii indrumau spre gasca lui Mavrodin Din cauza aceasta ieri au fost mai multe persoane la manifestatie , spre satisfactia ambitiosului "revolutionar "Va spun in cunostinta de cauza , am fost acolo si am fost acostata de o d-na cu care am avut un schimb de replici f dur Ea ne-a indrumat spre ceata lor si a afirmat ca numai acolo in gasca lui Mavrodin ai voie sa strigi " Jos guvernul si staruia sa mergem in fata Prefecturii ,M- am mirat de insistentele ei de a striga impotriva guvernului , mai ales ca astazi avea loc Motiunea de cenzura si logic ar fi trebuit sa mai asteptam putin Am pus-o la punct ,pentu ca ne agresa si nu vroia sa ne dea libertatea de alegere,la care manifestatie dorim noi sa mergem Am urmarit-o