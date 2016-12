Guvernul va prezenta proiectul privind programarea fondurilor europene 2014 - 2020

Guvernul va prezenta, marți, în Parlament, proiectul privind programarea fondurilor europene pentru 2014 - 2020, în care s-a urmărit simplificarea modalităților de accesare a fondurilor și dirijarea banilor în special pentru reindustrializarea României. „O preocupare importantă pentru noi este pregătirea programării fondurilor europene pentru perioada 2014 - 2020. Marți, vom prezenta în Parlament acordul pe care Guvernul îl are pregătit pentru a-l trimite la UE. Aici am încercat să modificăm două aspecte: să simplificăm toate modalitățile de accesare, de la ghiduri de aplicare până la plată pentru o absorbție mai bună. Am crescut de la 7% la 23%, dar suntem departe de absorbția fondurilor pentru perioada care trece. De asemenea, dorim să dirijăm fondurile spre reindustrializarea României, este unul dintre obiectivele Guvernului”, a declarat, ieri, ministrul delegat pentru IMM, Mediu de Afaceri și Turism, Maria Grapini. Totodată, în ceea ce privește activitatea IMM-urilor și capacitatea lor de finanțare, ministrul a menționat că a programat o întâlnire la Banca Națională a României în luna noiembrie cu mediul bancar, IMM-urile, guvernatorul BNR, având promisiunea de participare și din partea premierului Victor Ponta.