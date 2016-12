Guvernul va aproba majorarea salariului minim la 700 lei

Ministrul Muncii, Sulfina Barbu, a declarat, vineri, că în cursul săptămânii viitoare va fi aprobată în Guvern majorarea salariului minim pentru anul 2012 la 700 de lei, prin Hotărâre de Guvern, acest lucru încadrându-se în impactul bugetar care poate fi suportat pentru anul viitor.„Noi am propus un salariu minim de la 700 de lei, pentru anul 2012. Am avut și o consultare cu partenerii sociali, dar am luat în calcul impactul bugetar, iar ca să poată fi susținut aceasta ar fi suma optimă”, a spus ministrul Muncii. Sulfina Barbu a precizat că impactul va privi aproximativ 125 de mii de salariați din sectorul bugetar și aproximativ 665 de mii de salariați din sectorul concurențial, conform cifrelor furnizate de Inspecția Muncii.Ministerul Muncii propune ca salariul minim brut pe țară garantat să fie, începând de anul viitor, 700 de lei, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună, potrivit unui proiect de hotărâre de Guvern, postat joi, spre dezbatere publică, pe site-ul instituției.În prezent, salariul minim brut este de 670 de lei.