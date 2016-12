Guvernul Ungureanu a fost demis. Urmează Ponta

1

Rotirea cadrelor

Intr-o democratie "elitele circula" dar nu e cazul in Romania unde are loc doar o "rotire de cadre" menita sa continue procesul de imbogatire a unei minoritati si de saracire a majoritatii populatiei.Masurile de austeritate luate de Guvernul Boc s-au dovedit nepopulare deoarece clasa politica,baronii,profitorii de toate categoriile si-au mentinut privilegiile,consecintele crizei fiind suportate de salariati si pensionari.Venirea la putere a haitei flamande USL va agrava situatia Romaniei sub toate aspectele.Dupa incheierea luptelor de repartizare a functiilor va incepe actiunea de razbunare si de anulare a masurilor luate de Coalitia PDL si de refacere financiara a oligarhiei useliste.Basescu are dreptate: situatia este stabila,nu sunt motive de panica.Adica,nu se va schimba nimic in bine.Oligarhia mimeaza lupta politica pentru a salva aparentele democratice,dar va continua politica de afaceri profitabile.Modernizarea,progresul si prosperitatea populatiei mai pot astepta.Spectacolul politic abia incepe.