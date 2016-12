„Guvernul trebuie să-şi retragă ordonanţa cu referendumul”

„Guvernul trebuie să-și retragă ordonanța cu referendumul”

Liderul deputaților PDL, Mircea Toader, a declarat pentru Agerpres că i se pare "corectă" decizia Curții Constituționale cu privire la legea de modificare a referendumului iar Guvernul trebuie acum să-și retragă ordonanța care prevede că președintele poate fi suspendat cu jumătate plus unu din numărul alegătorilor care se prezintă la vot."Decizia Curții Constituționale în privința referendumului mi se pare corectă, s-a făcut dreptate. Cel mai grav este însă faptul că Guvernul a dat o ordonanță de urgență în timpul procesului de suspendare a președintelui care rămâne în vigoare și care spune că președintele poate fi suspendat cu jumătate plus unu din numărul celor care se prezintă la vot. Această ordonanță, potrivit jurisprudenței, trebuie retrasă de către Guvern. Guvernul este obligat să o retragă, iar dacă nu face asta, face un abuz și mai mare decât a făcut până acum prin emiterea ei", a spus Toader.În opinia sa, ordonanța de urgență a fost "un derapaj legislativ" pentru că a fost dată în timpul procesului de suspendare a președintelui iar pentru că nu mai poate fi contestată la CCR ea trebuie retrasă.Curtea Constituțională a României a decis marți că legea de modificare a referendumului este constituțională dacă asigură participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul persoanelor înscrise în listele electorale permanente.