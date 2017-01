Guvernul susţine uniforma obligatorie în şcoli. Iniţiativa aparţine părinţilor

1

ok

Sunt de acord cu introducerea uniformei ,pentru ca nu ar mai fi diferente sociale intre copii si nu am mai vedea copii care vor sa imite adultii. Stiu ca multi parinti considera ca nu e necesara uniforma ,dar ii rog sa se gandeasca bine si nu ar mai fi probleme ( consumul de droguri, consumul de bauturi alcoolice,fumat etc) . Am vazut parinti care au suferit si se intrebau cu ce au gresit ,ei oferindu-le libertate si de toate. Sunt mama si credeti-ma ca ma ingrozesc de ce vad ,cum se poarta tinerii in societate, si chiar daca doresc ceva copilului meu tot ce-i mai bun(cum zic unii parinti ca daca nu au avut ei,sa aiba copilul lui)incerc sa-i explic si sa-l fac sa se bucure de etapele vietii ,pentru ca adult va fi oricand ,dar copil nu va mai fi. Haideti sa avem timp si sa ne salvam copii si sa ne implicam mai mult in educatia lor.