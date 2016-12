Guvernul susţine elaborarea unui act normativ pentru amnistia pensionarilor

1

Pomana socialista

Hotul ascunde alti hoti. Cei care au dat spagi, sa fie cercetati, chiar daca se termina cu 'spe luni/ani cu suspendare. Iar prejudiciul sa fie recuperat de la cei care au aprobat acele pensii bazate pe falsuri. Pensionarii cinstiti, care au muncit, sa fie constienti de hotie si sa nu pactizeze cu hotii. Te astepti ca dupa o zi de munca, si un salariu imens impozitat, banii astia sa se duca in infrastructura, investitii, spatii verzi, etc. Nu domne, sa-i dam tot la hoti, ca doar nu dau din buzunarul meu. Asa face si mazare...Pai ce, da din buzunarul lui? In goana dupa voturi, acesti penali sunt generosi pe banii mei, platitor de taxe si impozite. Sa-i rupa pe aia de la Casa de Pensii care au aprobat aceste hotii. Nu sa o legifereze si sa aprobe hotia. Off, la ce sa te astepti de la un plagiator hot si vesel-inconstient? Deci, fara amnistii, cine-i vinovat sa plateasca!!