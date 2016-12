Alina Gorghiu:

"Guvernul se luptă să controleze TVR"

Copreședintele liberal Alina Gorghiu i-a cerut, ieri, premierului Victor Ponta să nu mai paseze Parlamentului responsabilitatea pentru situația de la TVR și să rezolve problema, aplicând memorandumul pe care guvernul său l-a semnat cu televiziunea publică în 2012.„Fac un apel la guvern să rezolve această problemă și să nu o mai ignore ca până acum. Victor Ponta va trebui, la un moment dat, să înceteze să manipuleze publicul spunând că televiziunea publică se află în subor-dinea Parlamentului și nu are treabă cu activitatea ei și îi cer să ia acel memorandum pe care l-a semnat domnia sa în 2012 și să-l pună în aplicare”, a spus Alina Gorghiu.Liderul liberal mai susține că TVR a fost distrusă prin „inacțiune guvernamentală”, situația înrăutățindu-se de la an la an, astfel încât s-au acumulat datorii de peste 150 de milioane de euro, singura preocupare a guvernului fiind aceea de a controla televiziunea publică.„Din păcate, guvernul luptă doar să controleze politic TVR, nu să-i rezolve problemele. Nu cred că ne putem permite războaie între persoane care să fie în detrimentul cetățeanului care se uită la această televiziune. Și sunt convinsă că, dacă reușim să ne aplecăm cu atenție și fără să politizăm acest subiect, vom găsi și soluții într-un viitor mai apropiat”, a mai declarat Gorghiu.Săptămâna trecută, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a instituit popriri pe conturile Societății Române de Televiziune (SRTv). Datoriile totale ale TVR se cifrau la 700 milioane lei, dintre care 440 milioane de lei la bugetul de stat.