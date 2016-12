„Guvernul Ponta trebuie ajutat să înţeleagă că educaţia este prioritate naţională”

Christian Gigi Chiru:

„Guvernul Ponta trebuie ajutat să înțeleagă că educația este prioritate națională”

Senatorul PDL Christian Gigi Chiru a înregistrat în Parlament declarația politică cu titlul „Respectând educația, respectați România!”. Parlamentarul constănțean a făcut referire la greva profesorilor și la modul în care educația este privită de Guvernul USL. „Nelson Mandela spunea că «educația este cea mai puternică armă pe care o puteți folosi pentru a schimba lumea». Iar eu cred cu tărie în vorbele sale. Însă, asistăm cu tristețe la strigătele de ajutor ale dascălilor copiilor noștri, ale celor care au menirea de a forma generațiile viitoare, fără să fie măcar băgați în seamă. Profesorii acestei țări sunt nemulțumiți, stimați colegi, și, pe bună dreptate, protestează în speranța că vor fi auziți. Dar, din păcate, se pare că guvernul are probleme cu auzul. Poate că ei, la vremea lor, au urmat școli speciale, însă copiii României învață de la profesori nemulțumiți, văduviți de un trai decent, făcuți victime ale unui sistem inechitabil. Domnule Ponta, Domnule Antonescu, Domnule Constantin, ignorându-i pe profesori, îngropați educația viitoarelor generații, călcați în picioare demnitatea miilor de educatori, profesori și angajați ai sistemului de educație”, a spus senatorul Christian Gigi Chiru. El a mai adăugat că, în calitate de parlamentari, trebuie să arate Guvernului că educația este, după sănătate, bunul cel mai de preț al unei țări. „Dragi colegi, Guvernul Ponta trebuie ajutat să înțeleagă că educația este prioritate națională și, de aceea, astăzi are obligația să-i asculte pe profesori. Are obligația să-și ceară scuze pentru că a mințit și să găsească soluții la revendicările profesorilor. Astfel, respectând educația, respectați România”, a încheiat Chiru declarația politică.