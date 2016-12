Guvernul Ponta, în faţa votului de învestitură

Guvernul Ponta, în fața votului de învestitură

Ştire online publicată Luni, 07 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Audierile miniștrilor încep la ora 10, iar după-amiază, de la ora 16, Victor Ponta își va prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului. Va urma apoi votul secret cu bile.Pentru ca guvernul Ponta să fie învestit, are nevoie de 231 de voturi. Premierul desemnat a declarat, aseară, că are majoritatea necesară - 232 de voturi de la USL, cu tot cu independenții, plus cele 17 voturi ale deputaților grupului minorităților naționale și cele 26 ale parlamentarilor UNPR.UDMR va anunța, oficial, în această dimineață dacă votează guvernul, după ce liderii Uniunii și cei ai USL vor avea o discuție pe tema liniei de predare în limba maghiară de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Parlamentarii PDL au anunțat, deja, că vor vota împotrivă.