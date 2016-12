Guvernul PONTA III a trecut de Parlament

6

Demisia

Ponta ar trebui sa demisioneze.Desi se erijeaza acum in mare luptator impotriva lui Traian Basescu,fapte demonstreaza ca Victor Ponta nu doar ca aplica acelasi metode abuzive,dar le si perfectioneaza.Noul guvern este ilegitim,format prin actiuni similare cu cele ale lui Train Basescu in 2009,cu miza de MAI in an electoral si politic.