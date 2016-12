Guvernul le cere prefecţilor să monitorizeze cu atenţie mitingurile

Guvernul le cere prefecților să monitorizeze cu atenție mitingurile

Ştire online publicată Marţi, 22 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul de Interne, Radu Stroe, nu mai vrea mitinguri. În cadrul ședinței de urgență de la MAI, pe tema mitingurilor, acesta s-a exprimat, spunând: „Protestele ilegale trebuie să înceteze. Organizatorii trebuie să respecte legea”, adăugând și „Nu am aplicat legea până la capăt”, informează Realitatea TV.„Va trebui să monitorizăm toate aceste mitinguri și traseele, și să începem să diminuăm imaginea pe bună dreptate negativă în legătură cu faptul că nu am aplicat legea până la capăt. Rămân ferm pe ideea pe care și premierul a exprimat-o și aceea că vom încerca să nu se ajungă la conflicte între cetățeni și reprezentanții instituțiilor statului, totuși a trecut multa vreme și organizatorii mitingurilor trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte legea, de voie sau de nevoie”, a mai spus Radu Stroe.Ministrul Afacerilor Interne, Radu Stroe, a mai declarat ieri că trebuie diminuată imaginea negativă în legătură cu faptul că legea nu a fost „aplicată până la capăt” în cazul mintingurilor din ultima perioadă, precizând că se va încerca să nu se ajungă la conflicte. Ministrul Radu Stroe le-a spus prefecților și reprezentanților Jandarmeriei că vor trebui monitorizate aceste mitinguri. „Mă refer la cele autorizate și traseele parcurse în astfel de situații, astfel încât să diminuăm imaginea, pe bună dreptate negativă, în legătură cu faptul că nu am aplicat legea până capăt. Rămân totuși ferm pe ideea pe care și primul ministru a exprimat-o, și anume aceea că vom încerca să nu se ajungă la conflicte între cetățeni și reprezentanții instituțiilor statului”, a spus Radu Stroe, la videoconferința cu prefecții.