Guvernul intenţionează să majoreze constant, până în 2016, bugetul Armatei Române

Guvernul intenționează să majoreze constant, până în 2016, bugetul Ministerului Apărării Naționale, după șase ani în care acesta a fost în scădere, a declarat luni premierul, la sediul MApN.„I-am asigurat pe reprezentanții Armatei Române că în perioada următoare - anul acesta, după șase ani practic în care bugetul Apărării a scăzut în mod constant, după șase ani de scădere, este primul an în care ne aflăm puțin pe plus, asta neînsemnând că vom rezolva toate problemele din urmă, dar însemnând că am încercat să dăm un anumit mesaj către Armata Română, un mesaj pe care intenționez să-l păstrăm până în 2016, cu o creștere constantă a bugetului Apărării, un mesaj prin care să arătăm că și în condiții bugetare dificile,Armata Română rămâne una din structurile fundamentale ale statului și reprezintă o prioritate pentru Guvernul României", a afirmat Victor Ponta, după prezentarea bilanțului de activitate al Armatei Române, potrivit Agerpres.