Guvernul anunţă Comisia Europeană că măreşte salariile bugetarilor

Guvernul anunță Comisia Europeană că mărește salariile bugetarilor

Guvernul anunță Comisia Europeană că în acest an va decide recuperarea integrală a diminuărilor salariale aplicate în 2010 angajaților din sectorul bugetar, ceea ce va conduce la o ușoară creștere a cheltuielilor de personal, dar cu tendință de scădere a acestora pe termen mediu.Recuperarea integrală a diminuărilor salariale este prevăzută în Programul de convergență aprobat, miercuri, de Guvern, la capitolul privind politica bugetară pentru acest an, "puncte cheie ale bugetului pe 2012"."În condițiile menținerii politicii de înlocuire a unui angajat din 7 care părăsesc sistemul, coroborat cu recuperarea integrală a diminuărilor salariale aplicate în 2010, cheltuielile de personal raportate la PIB sunt programate a avea o ușoară creștere față de anul 2011, însă pe termen mediu se reia tendința de scădere a acestora", se arată în documentul obținut de MEDIAFAX.Programul de convergență al României este revizuit anual și transmis la Bruxelles după aprobarea de către Guvern.Săptămâna trecută, premierul Mihai Răzvan Ungureanu a spus liderilor sindicali, într-o întâlnire la sediul Guvernului, că este preocupat de recuperarea salarială în sectorul bugetar, dar că nu lansează promisiuni în acest sens, ci doar o speranță care se poate materializa în funcție de evoluția economiei.După reducerea salariilor cu 25% în iulie 2010, bugetarii au beneficiat anul trecut de o majorare salarială cu 15%, iar pentru refacerea completă a veniturilor inițiale ar mai fi necesară o creștere cu circa 16%.Primul care a vorbit despre majorarea salariilor bugetarilor a fost președintele Traian Băsescu, care a spus în Parlament că puterea are datoria de a găsi soluții ca în jurul datei de 1 iunie să fie "reîntregite" salariile bugetarilor.