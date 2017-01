Guvernul amână acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a primelor, cupoanelor sociale pentru elevi, precum și cei 500 de euro pentru nou-născuţi

Guvernul amână acordarea tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a primelor, cupoanelor sociale pentru elevi, precum și cei 500 de euro pentru nou-născuți

Ştire online publicată Luni, 23 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul blochează și pe acest an tichetele de masă, tichetele cadou, primele, cupoanele sociale pentru elevi, acordarea a 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut și îngheață o serie de indemnizații sociale.Toate aceste plăți au fost supendate de fostul Guvern Cioloș, la finele anului trecut, doar pentru 2 luni, până în martie, pentru a lăsa noul Guvern Grindeanu să decidă dacă le păstrează sau le amână ca celelalte guverne.Guvernul Grindeanu, coordonat și de liderul PSD, Liviu Dragnea, a pregătit ordonanța care le amână pe întregul an 2017.Ordonanța prelungește, astfel, aplicarea și pe perioada 1 martie – 31 decembrie 2017 a unora dintre măsurile aprobate de Guvernul Cioloș:- metodologia de stabilire a drepturilor salariale de care beneficiază personalul din sectorul bugetar în anumite situații specifice (personalul nou încadrat, promovat, care desfășoară activități suplimentare, etc.);- suspendarea acordării de premii, tichete cadou, tichete de masă, vouchere de vacanță, ajutoare/indemnizații la ieșirea la pensie/trecerea în rezervă;- menținerea la nivelul în plată a unor indemnizații acordate pentru anumite categorii de beneficiari (indemnizațiile prevăzute de Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, indemnizații academicieni și urmașii acestora etc.).- prorogarea aplicării prevederilor art. 27 alin. (6), art. 361 alin. (3) lit. e) și g) și art. 356 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 lit. b) și c) ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, a Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I - IV din învățământul de stat și confesional, cu modificările ulterioare până la 1 ianuarie 2018În același timp, începând cu 1 martie 2017, drepturile salariale ale personalului din sectorul bugetar să vor menține la nivelul în plată stabilit pentru luna februarie 2017.Salariile stabilite pentru luna februarie 2017 includ majorările salariale aprobate prin Legea nr. 250/2016 pentru personalul din învățământ, sănătate și asistență socială, precum și majorările salariale aprobate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 2/2017 pentru personalul din administrația locală și personalul din instituțiile publice de spectacole sau concerte.Personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor beneficiază, începând cu luna august, de plata celei de-a doua tranșe de 50% din cuantumul sumei compensatorii corespunzătoare soldei de merit/salariului de merit în plată la nivelul anului 2009.