Guvernul a stabilit: taxe mai mari cu 16% şi salarii blocate în 2013

1

apocalipsa a venit

Cetatenii Romaniei nu vor fi distrusi cu foc si pucioasa ci cu impozite.Trebuie rotunjite averilor celor care au fost mai putin norocosi,a trantorilor de toate categoriile,inclusiv pentru suplimentul de parlamentari hamesiti adunati de USL de pe drumuri.Statul procura bani,cu prioritate de la cei care pot fi usor supravegheati si controlati.De la salariati,indiferent de locul lor de munca.Veniturile statului culese de la cei multi si cu venituri modeste,(picurii cu strop de strop,fac al marilor potop) sunt mai mari decat cele colectate de la cei bogati detinatori de averi mobiliare si imobiliare ascunse sau declarate.In ce gaura se scurg sumele uriase incasate de stat?Pentru orice banuiala manifestata de cetateni,statul are o motivatie,un tap ispasitor.Mass-media demonstreaza zilnic ca declaratiile de avere ale celor cu functii si venituri mari sunt false,masluite.Statul se preface ca e in cautarea evazionistilor,fara sa vada ca evazionistii sunt cei care conduc si administreaza statul,ceilalti fiind doar complici,instrumente.Partidele si guvernele n-au reusit sa spulbere prin acte si actiuni concrete,acuzarea de lacomie si dispret pentru interesul obstesc.Nici un contribuabil nu crede ca dajdia lui se duce la stat si nu in buzunarele partizanilor politici.Cu fiecare noua guvernare,cu fiecare alegere parlamentara se ivesc noi milionari,pe care publicul i-a cunoscut ca saraci si necinstiti.Ba sunt numeroase cazuri in care,hotii au capatat autoritate chiar asupra partidului,datorita averilor facute pe timpul cat au fost la putere.Trebuie sa platim impozite majorate ca sa-l intretinem la puscarie pe cel mai mare bandit din istoria Romaniei,pe nume Nastase.Nimeni nu se atinge de averile ilicite.Nimeni nu aplica impozite majorate pe salariile lunare de zeci de mii de euro.De veniturile bisericii cine se ocupa?Manastirile,bisericile,preotii,episcopii,pana sus la varf,au strans averi uriase si statul continua sa le plateasca salarii grase ,sa repare bisericile si sa cladeasca altele.Preotii au devenit prestatori de servicii scutite de taxe si impozite.Daca veniturile bisericii ar fi impozitate,daca s-ar confisca averile ilicite,n-ar mai fi nevoie sa se majoreze impozitele pe spinarea celor multi si deja saraciti.Asta se cheama politica social-democrata?Marea minciuna uselista iese la iveala.