Guvernul a revizuit strategiile de finanţare a campaniilor electorale

Guvernul a revizuit strategiile de finanțare a campaniilor electorale

Executivul a adoptat Ordonanța de Urgență cu nr. 98 pentru modificarea și completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale. În continuare, sursele de finanțare a activității unui partid politic pot fi cotizațiile membrilor de partid, donațiile, legatele și alte liberalități, veniturile provenite din activități proprii și subvențiile de la bugetul de stat. Guvernul nu a intervenit în cazul valorii totale la care pot ajunge donațiile. Acestea nu pot depăși 0,025% din veniturile prevăzute în bugetul de stat pe anul respectiv. Pe de altă parte, dacă până acum donațiile primite de la o persoană fizică într-un an puteau fi de până la 200 de salarii de bază minime brute pe țară, la valoarea existentă la data de 1 ianuarie a anului respectiv, acum acestea pot ajunge până la 400 de salarii. În cazul în care au loc mai multe scrutine, donațiile pot ajunge până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, mai precis dublul valorii prevăzute până acum (500 de salarii). Donații pentru viitorii deputați și senatori În cazul alegerilor pentru Camera Deputaților și Senat, donațiile și legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunțarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de către conducerea partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale, pentru candidații acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat. Candidații nu pot fi mandatari financiari. Mandatarul financiar poate fi o persoană fizică sau juridică. El ține evidența veniturilor primite pentru campania electorală, a transferurilor altor fonduri și a cheltuielilor. În plus, verifică legalitatea operațiunilor financiare efectuate în campania electorală și respectarea prevederilor privind donațiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoștință a datei alegerilor și finalizarea campaniei electorale. În sfârșit, el înaintează Autorității Electorale Permanente raportul privind respectarea condițiilor legale privind finanțarea partidelor politice în perioada campaniei. O noutate o constituie și mandatarul financiar coordonator. Potrivit recentelor modificări, el reprezintă partidul în relația cu Autoritatea Electorală Permanentă. Mai mult, în campaniile electorale pentru alegerea deputaților și senatorilor, operațiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ținute în evidență de către un mandatar financiar personal, care poate fi același pentru mai mulți candidați. Limite la cheltuieli Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic sau alianță politică ori electorală în fiecare campanie electorală se calculează prin însumarea valorilor maxime permise prin lege pentru fiecare candidat propus pentru alegeri. La nivel central, suplimentar față de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe țară pentru fiecare candidat. Până acum, pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau senator puteau fi cheltuite maximum 350 de salarii de bază minime brute pe țară. De data aceasta, pentru candidații la deputăție se pot cheltui până la 350 de salarii de bază minime, în timp ce pentru senatori, 500 de salarii. În plus, la nivelul circumscripțiilor electorale județene, fiecare partid trebuie să deschidă, după caz, câte un cont al partidului sau câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcția de deputat sau senator.