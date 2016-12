Guvernul a decis! Iată când sunt românii chemaţi la urne

Guvernul a decis! Iată când sunt românii chemați la urne

Alegerile locale din acest an vor avea loc în data de 5 iunie, potrivit unei Hotărâri incluse în pachetul legislativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor autorităților administrației publice locale, adoptat astăzi de Guvern.Stabilirea datei de 5 iunie a avut în vedere prevederile legale potrivit cărora data alegerilor se stabilește prin Hotărâre de Guvern cu cel puțin 75 de zile înaintea votării și permite consilierilor locali, județeni și primarilor aleși în scrutinul electoral anterior să își încheie mandatele obținute pentru o perioadă de patru ani. În cazurile de balotaj și situațiile în care se vor constata fraude electorale, un nou tur de scrutin va fi organizat duminică 19 iunie.Pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea în bune condiții a alegerilor locale din 2016, sunt prevăzute peste 350 de milioane de lei (suma exactă este 350,663 mii lei), fonduri asigurate de la bugetul de stat.În suma alocată de la bugetul de stat, sunt incluse și fondurile necesare pentru plata indemnizațiilor membrilor birourilor electorale de circumscripție, ale birourilor electorale ale secțiilor de votare și ale aparatului tehnic auxiliar al acestora. Înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 115/2015, aceste cheltuieli erau asigurate din bugetele locale.Mai mult, sunt previzionate și costurile de implementare ale Sistemului informatic pentru monitorizarea prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Totodată, un element de noutate a fost adus prin introducerea operatorilor de calculator în secțiile de votare ale căror indemnizații sunt asigurate de la bugetul de stat.Tot astăzi, Executivul a adoptat calendarul acțiunilor din perioada electorală a alegerilor locale din acest an. Astfel, până la 26 martie vor fi desemnați judecătorii din Biroul Electoral Central, urmând ca până la 27 martie să fie ales președintele BEC și locțiitorul acestuia. Începând cu 11 aprilie 2016 până pe 26 aprilie vor putea fi depuse candidaturile pentru consiliile locale, consiliile județene și primari. După perioada în care pot fi depuse contestațiile, data de 4 mai este termenul pentru rămânerea definitivă a candidaturilor. Campania electorală va începe pe 6 mai, cu 30 de zile înaintea alegerilor, și se va încheia pe 4 iunie, ora 7.00. În 5 iunie, votul va începe la ora 7.00 și se va încheia la ora 21.00.Printr-o altă Hotărâre, Guvernul a aprobat numerotarea circumscripțiilor electorale județene, respectiv a municipiului București. Numerotare se face în mod similar cu numerotarea circumscripțiilor stabilită pentru alegerea Senatului și Camerei Deputaților, respectiv în ordinea alfabetică a județelor (ex. Circumscripția electorală nr. 1 – Alba, Circumscripția electorală nr. 2 – Arad etc), ultima, Circumscripția electorală nr. 42 fiind cea a Municipiului București.Un alt act normativ din pachetul adoptat astăzi stabilește modelul și condițiile de tipărire ale buletinului de vot. Pentru a facilita accesul alegătorilor la opțiunea de vot, va fi inserată o legendă, în prima parte interioară a buletinului de vot, ce va conține denumirile tuturor competitorilor electorali, numerele de ordine pe buletinul de vot, rezultate din tragerea la sorți a ordinii pe buletinul de vot, precum și paginile din buletinul de vot în care aceștia au fost înscriși.