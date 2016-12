Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului de stat. Sănătatea şi Educaţia, prioritare

Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului de stat. Sănătatea și Educația, prioritare

Guvernul a aprobat, ieri, prima rectificare a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016, prioritățile fiind din domeniile de Sănătate, Educație și Drepturile Sociale. În acest context, premierul Dacian Cioloș a spus că este prima dată când o rectificare în an electoral nu are amprentă politică.„Am aprobat prima rectificare bugetară din acest an. Încă de la începutul mandatului ne-am asumat o gestionare a bugetului care să asigure menținerea deficitului bugetar în limitele de sub 3%. Este o rectificare pozitivă, în ciuda bugetului strâns pe care l-am elaborat la sfârșitul anului trecut”, a afirmat premierul Dacian Cioloș.El a mai adăugat că veniturile bugetare au fost până pe primul semestru mai mari decât cele prevăzute cu o sumă de peste trei miliarde de lei, care se regăsește în plus în alocarea bugetară față de ceea ce a fost decis pentru 2016.În consecință, domeniul Sănătății va avea asigurate resurse destinate, în principal, punerii în plată a creșterii salariilor personalului medical, finanțării programelor de sănătate și pentru asigurarea medica-mentelor compensate și gratuite. Prin bugetele Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate se alocă în plus 568,6 milioane lei, pentru asigurarea plății majorate a salariilor personalului medico-sanitar, începând cu 1 august 2016. De asemenea, se vor asigura credite de angajament, măsură ce va face posibilă extinderea tratamentului fără interferon al Hepatitei C pentru încă 10.000 de persoane și asigurarea medicamentelor gratuite pentru mai mulți pacienți cu afecțiuni oncologice (melanom malign, cancer de prostată, cancer pulmonar).Și domeniul Educației va primi în plus la rectificare 1,015 miliarde lei. Fondurile sunt destinate punerii în aplicare a deciziei Guvernului de majorare și corectare a salariilor personalului didactic și personalului auxiliar din învățământ, atât din preuniversitar, cât și din universitar, începând cu 1 august 2016, pentru implementarea măsurilor reparatorii adoptate de Parlament, precum și pentru finanțarea unor proiecte din domeniu.Totodată, al treilea domeniu prioritar a vizat alocarea a peste 2,8 miliarde lei care au fost alocați Ministerului Muncii, fonduri necesare pentru plata drepturilor sociale.La capitolul investiții, Executivul menționează că în 2016, prin bugetul de stat, pentru investiții au fost alocate peste 19,5 miliarde lei, cu două miliarde în plus față de cât s-a cheltuit în cursul anului trecut.Dacian Cioloș a subliniat că acest Cabinet își propune să accelereze proiectele de investiții în a doua parte a anului.