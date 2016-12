Guvernul a aprobat prima rectificare a bugetului de stat

Guvernul a aprobat, astăzi, prima rectificare a bugetului de stat și a bugetului asigurărilor sociale pe anul 2016, a anunțat premierul Dacian Cioloș."Am aprobat prima rectificare bugetară din acest an. Încă de la începutul mandatului ne-am asumat o gestionare a bugetului care să asigure menținerea deficitului bugetar în limitele de sub 3%. Chiar dacă par cifre tehnice, acest deficit este important pentru a menține credibilitatea în capacitatea guvernului și a statului de a gestiona bugetul și în consecință de a asigura stabilitate în dezvoltarea economică și în evoluția economică a țării. Este o rectificare pozitivă, în ciuda bugetului strâns pe care l-am elaborat la sfârșitul anului trecut", a afirmat Cioloș la Palatul Victoria, citat de Agerpres.Premierul a adăugat că veniturile bugetare "au fost până pe primul semestru mai mari decât cele prevăzute cu o sumă de peste 3 miliarde de lei, care se regăsește în plus în alocarea bugetară față de ceea ce a fost decis pentru 2016".