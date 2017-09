Deputatul Bogdan Huțucă:

"Guvernarea PSD continuă să fie una a iluziilor bazată pe abuz de încredere"

Președintele PNL Constanța, deputatul Bogdan Huțucă, consideră că Guvernul PSD a mai găsit o modalitate să lovească în mediul IT și în cercetători prin transferul contribuțiilor în sarcina angajatului.În urma comunicării Ministerului de Finanțe prin care se anunță trecerea contribuțiilor sociale exclusiv în sarcina salariatului și contrabalansarea acestei măsuri prin reducerea impozitului pe venit, deputatul PNL Bogdan Huțucă a remarcat că cei care vor avea cel mai mult de suferit după această măsură sunt angajații din sectorul IT și cercetătorii.„Românii trebuie să înțeleagă ce face acest Guvern PSD cu Codul Fiscal. Prin transferul contribuțiilor sociale în sarcina angajaților, veniturile acestora scad. Simplu. Pentru a contracara acest efect, Guvernul apelează la reducerea impozitului pe venit. Doar că sunt câteva categorii importante socio-profesionale care oricum nu plătesc impozit pe venit. În cazul acestora venitul va fi considerabil mai mic decât este în prezent. Vorbim despre angajații în sectorul IT și cercetători pe care Codul Fiscal îi scutește de impozit”, a explicat Bogdan Huțucă.De asemenea, el a mai explicat că toate categoriile socio-profesionale scutite azi de impozit pe venit riscă pierderi majore la salariu, inclusiv persoanele cu handicap care au capacitate de muncă.„România are o fiscalitate originală. Sectorul IT, care produce consecvent în ultimii 10 ani în România este atacat de o măsură negândită suficient a Guvernului. Instituțiile de audit spun că scăderile de venit pot ajunge până la 22%, eu sunt mai pesimist. În totalitate, transferul contribuțiilor sociale exclusiv în sarcina angajaților va genera mai multe probleme și nicio soluție reală. Nu se preconizează o creștere a veniturilor la bugetul de stat, iar orice creștere de salarii este pur și simplu neutralizată. Guvernarea PSD continuă să fie una a iluziilor bazată pe abuz de încredere”, a punctat deputatul PNL Bogdan Huțucă.