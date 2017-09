Guvern: Un nou penitenciar de 1.000 de locuri va fi construit în Prahova

Ştire online publicată Joi, 31 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul Romaniei a aprobat achizitionarea, de catre Ministerul Justitiei, a unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar de 1.000 de locuri de cazare in comuna Berceni din judetul Prahova.Potrivit comunicatului Guvernului, realizarea noului penitenciar a fost decisa de Guvern printr-un memorandum aprobat in 2016, transmite hotnews.ro.In prezent, la nivelul Administratiei Nationale a Penitenciarelor se inregistreaza un deficit de 7.408 de locuri de cazare, existand 26.529 detinuti pe 19.108 locuri.Curtea Europeana a Drepturilor Omului a pronuntat la data de 25 aprilie 2017, hotararea-pilot in cauza Rezmives si altii impotriva Romaniei (nr. 61467/12, 39516/13, 48231/13 si 68191/13) in ceea ce priveste conditiile de detentie din inchisorile si centrele de retinere si arest preventiv din Romania, hotarare care a devenit definitiva.Curtea a solicitat statului roman ca, in termen de 6 luni de la data ramanerii definitive a hotararii, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Ministri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor care sa solutioneze problema supra-aglomerarii si imbunatatirea conditiilor de detentie.Totodata, in vederea respectarii recomandarilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii si ale dispozitiilor Ordinului ministrului Justitiei nr. 433/2010 pentru aprobarea normelor minime obligatorii privind conditiile de cazare a persoanelor private de libertate, este necesara asigurarea unei suprafete aferenta unei persoane private de libertate pentru cazarea in comun de 4 mp.