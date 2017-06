Grindeanu se va muta în vila de protocol refuzată de Băsescu în 2015

Ştire online publicată Duminică, 30 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu se va muta intr-o vila de protocol refuzata de fostul presedinte Traian Basescu, in 2015. Imobilul - cu parter si etaj - este situat in apropierea Pietei Spaniei din centrul Capitalei si are curte, garaj, cinci camere, din care doua dormitoare si o suprafata utila de peste 400 de metri patrati, informeaza Digi24.ro.Guvernul a decis in ultima sedinta ca vila, care se afla in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS), sa fie transformata in resedinta oficiala.Vila respectiva s-a aflat si pe lista propusa de guvernul condus de Victor Ponta fostului presedinte Traian Basescu, insa acesta a optat pentru un alt imobil situat pe strada Gogol, in care s-a mutat in iunie 2015, aminteste sursa citata.