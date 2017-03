Grindeanu, întâlniri cu reprezentanţii FMI şi cu comisarul european Corina Creţu

Grindeanu, întâlniri cu reprezentanții FMI și cu comisarul european Corina Crețu

Ştire online publicată Miercuri, 15 Martie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a anunțat că joi va avea întâlniri cu reprezentanți ai Fondului Monetar Internațional, dar și cu comisarul european pentru Politică regional, Corina Crețu.El a fost întrebat despre posibilitatea prelungirii plafonării RCA și despre posibila majorare cu 30% a salariilor aleșilor locali."O să am o serie de întâlniri pe subiectele astea. Nu neapărat se va vorbi despre asta, dar mâine dimineață am o întâlnire prevăzută și cu FMI, care o să fie precedată de discuții și cu ministrul Finanțelor", a spus Grindeanu.Premierul a precizat, în contextul unei întrebări privind investițiile, că va avea și o întâlnire cu comisarul european Corina Crețu."Banii de investiții sunt mai mulți decât anul trecut. E problema pe care am semnalat-o, și nu doar eu, anume deblocarea fondurilor europene. Mâine este și o întâlnire cu doamna comisar Corina Crețu. E extrem de important pentru noi să deblocăm lucrurile care nu au funcționat cum trebuie anul trecut, astfel încât acest motor dat de fonduri europene pe partea de investiții să funcționeze la capacitate maximă. Nu doar partea de fonduri europene, ci și partea de buget național prevăzut pentru investiții e mai mare decât anul trecut", a arătat Sorin Grindeanu.