Grindeanu, atac la Dragnea: "Cum să lucreze miniştrii? Eu le spuneam un lucru, iar de la partid le venea altă directivă"

Grindeanu, atac la Dragnea: "Cum să lucreze miniștrii? Eu le spuneam un lucru, iar de la partid le venea altă directivă"

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Sorin Grindeanu a calificat drept "minciună" afirmația președintelui PSD, Liviu Dragnea, potrivit căreia între șeful Guvernului și miniștri a existat o problemă de comunicare, susținând că blocajul intervenea în momentul în care el le transmitea membrilor Cabinetului un lucru, iar de la partid acestora le venea altă directivă."A doua minciună la care vreau să răspund este cea în care (Dragnea - n.r.) spunea că toți miniștrii au avut o problemă, nu puteau să comunice cu mine și de aici marea problemă a acestui guvern. Eu v-aș ruga să vă puneți în postura acestor miniștri. Care, sigur, au fost aleși și numiți de dl Liviu Dragnea, de aceea e responsabil dl Liviu Dragnea și trebuie să își dea demisia dacă lucrurile nu au funcționat așa cum trebuie. Cum să lucreze acești miniștri, dacă eu le spuneam un lucru, iar de la partid le venea altă directivă și altă comunicare?", a declarat Sorin Grindeanu, joi, la Palatul Victoria într-o conferință de presă.Premierul a dat un exemplu în acest sens, pornind de la tema impozitului pe gospodărie."Și vă dau un exemplu public: atunci când se apucaseră unii să comunice despre impozitul pe gospodărie, vă aduceți aminte, am spus în ședința de guvern să înceteze această comunicare și singurul care poate să comunice este ministrul Finanțelor, în momentul în care se finalizează acea analiză prin care vom lua hotărârea de a aplica această măsură. Ce s-a întâmplat? Seara, la televizor, la planșă, cine era? Știți și dumneavoastră. Cu desene, cu tot ce știți deja. Ce să creadă ceilalți miniștri? În aceeași seară. Cred că ne aflăm într-un moment dificil, greu, în care un singur om, Liviu Dragnea, încearcă să ne întoarcă în timp, înainte de 1989. Și fiecare dintre noi, implicați politic sau nu, trebuie să ne gândim dacă ne dorim asta. Eu cred că nu, sunt convins că nu", a mai spus Grindeanu.De asemenea, premierul Sorin Grindeanu a calificat drept "dezinformare și minciună" afirmațiile lui Liviu Dragnea prin care acesta l-a asociat cu serviciile secrete și potrivit cărora este dirijat de cineva din spate, cerându-i președintelui PSD să se gândească bine când spune astfel de lucruri, pentru că nu el a fost "la partide de tenis și la șprițuri cu reprezentanți ai serviciilor secrete"."Voi răspunde la două dezinformări pe care, iarăși, le-am văzut astăzi, spuse de domnul Liviu Dragnea, că văd că încearcă cu disperare să mă asocieze cu servicii secrete, cu președintele României, că e cineva în spate care dirijează. Suntem într-o conspirație din asta, așa, probabil, existentă doar în mintea președintelui PSD, Liviu Dragnea. Nu eu am fost la partide de tenis, nu eu am fost la șprițuri cu reprezentanți ai serviciilor secrete, așa că să se gândească domnul Liviu Dragnea mai bine când spune aceste lucruri. Pentru că, dacă va continua, voi avea reacții și mai puternice pe acest subiect. Dincolo de faptul că toată această idee este în mod evident o minciună, o minciună", a declarat Sorin Grindeanu, la Palatul Victoria.