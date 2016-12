Grădiniţă modernă inaugurată la Cumpăna

Grădiniță modernă inaugurată la Cumpăna

Vineri, în jurul orei 11.30, primarul din Cumpăna, Mariana Gâju, în compania oaspeților de seamă din județ, a inaugurat un proiect „de suflet”, atât pentru administrația locală, cât și pentru celelalte persoane implicate în definitivarea sa. Astfel, Gâju a tăiat panglica unei grădinițe noi și moderne, oferită cadou copii-lor din localitate cu prilejul zilei de 1 iunie.În deschiderea evenimentului, invitații din Constanța, dintre care amintim prezența senatorului Alexandra Mazăre, a deputaților Manuela Mitrea și Eduard Martin și a șefului Spitalului ISIS, Mohamed Zaher, au fost întâmpinați de câțiva prichindei îmbrăcați în port popular care i-au servit cu pâine și sare.„Priviți viitorii primari ai localității Cumpăna”, a spus Gâju cu mândrie.„Pentru ei facem totul, iar proiectele nu se opresc aici. Vreau să vă spun că am discutat cu domnul Zaher, pe care l-am cunoscut abia ieri și deja am încheiat un parteneriat. Nici nu avem nevoie de un contract. Dânsul ne-a dat cuvântul său că vom primi de două ori pe an vizita medicilor de la ISIS, care vor efectua controale gratuite pentru femeile însărcinate și pentru copiii între zero și trei ani”, a explicat primarul.Ulterior, împreună cu directoarea Gră-diniței Florilor, Mariana Gâju a dezve-lit placa inaugurală și a tăiat panglica instituției de învățământ. Potrivit primarului, locația aleasă pentru acest proiect nu este una întâmplătoare.„Acesta este locul în care a funcționat încă din 1958 prima grădiniță într-un conac. Până în acel an, în casa agronomului exista o singură grupă. Apoi aici, în acest conac, au fost două grupe de grădiniță, apoi patru până când în anul 1982 aici funcționau opt grupe de grădiniță neîncăpătoare pentru copiii din localitate. În ultimii trei ani, aproape 950 de copii au învățat într-o sală de sport pentru că nu aveau altă posibilitate. Din acest motiv a fost realizat acest proiect. Am păstrat arhitectura dobrogeană a vechiului conac, am reabilitat și extins construcția prin fonduri proprii. Clădirea are mobilier modern pe care l-am obținut cu sprijinul Consiliului Județean. Există 10 clase în care vor învăța 250 de copii. Avem săli de mese, dormitoare, pentru că din cei 250 de copii, 100 vor dormi aici. Proiectul are o valoare de 1,7 milioane de lei. Veniți aici să vedem ce scrie pe placă. «Omul mare este omul care are încă inimă de copil». Acest proiect este pentru florile noastre, copiii noștri din localitate”, a spus, printre altele, Mariana Gâju.În încheierea manifestațiilor, primarul comunei Cumpăna a împărțit diplome de excelență celor care au ajutat la construirea grădiniței, printre care și reprezentanților firmei de construcție, arhitectul proiectului Vasile Costea și tuturor colegilor din primărie care au pus „osul la treabă” pentru finalizarea acestui proiect.