Grădină botanică în judeţul Constanţa. Unde şi cine va pune pe picioare proiectul

Grădină botanică în județul Constanța. Unde și cine va pune pe picioare proiectul

Primarul din Techirghiol, Adrian Stan, are în derulare mai multe proiecte benefice pentru locuitorii orașului pe care îl conduce, dar și pentru turiștii care vizitează localitatea. Potrivit șefului administrației publice locale, cele mai multe dintre ele sunt realizate cu fonduri europene.Unul dintre proiectele care va atrage tot mai mulți turiști la Techirghiol vizează înființarea unei grădini botanice după modelul celei de la Balcic care va fi creată pe malul lacului.„Pe o suprafață de aproape trei hectare vor fi plantate 130 specii de plante care vor împodobi spațiul pe care vor fi amenajate o seră, un lac artificial, o cascadă, alei, pergole, chioșcuri, foișoare și bănci. În primăvara lui 2015, malul lacului Techirghiol va oferi astfel o promenadă spectaculoasă pe o lungime de șase kilometri, începând de la intrarea în oraș dinspre Eforie Nord și până la lacul Zarguzon, unde este crescătoria de pești”, a spus primarul Adrian Stan.El a explicat că, groapa de gunoi situată la marginea localității va dispărea, iar turiștii și localnicii se vor plimba pe întreaga faleză a lacului. Edilul a mai precizat că, pe distanța de șase kilometri, promenada va cuprinde un parc acvatic, terenuri de sport, plajă, faleză, pistă de biciclete, băile reci, parc, plajă de agrement cu yachting, Clubul Nautic Român și grădina botanică. La realizarea grădinii vor fi folosite materiale specifice Dobrogei, respectiv, piatră, calcar și lemn care să redea atmosfera de epocă a Techirghiolului.Valoarea investiției este de 1,5 milioane euro. Cei cinci parteneri ai proiectului sunt Consiliul Local Techirghiol și Universitatea Ovidius Constanța, din România, și Centrul Cultural „Palatul Balcic”, Grădina Botanică Balcic - Universitatea Sofia și Primăria Balcic, din Bulgaria care vor participa activ la implementarea proiectului, contribuind la dezvoltarea noului produs turistic transfrontalier.Proiectul are o durată de implementare de 18 luni, mai exact, în perioada iulie 2013 - ianuarie 2015, și buget total de 1.507.842,86 euro, din care valoare eligibilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala este de 1.278.952,32 euro, iar cea aferentă bugetului național este de 196.019,56 euro. Fondurile vor fi utilizate în construcția și dotarea Grădinii Botanice Techirghiol, pentru modernizarea Grădinii Botanice Balcic și la crearea punctului de informare turistică Arka, Balcic, ceea ce va determina crearea a 16 noi locuri de muncă, adică 10 la Techirghiol și șase la Balcic.„Avem o colaborare foarte bună cu partenerii noștri din Bulgaria și, consider că, o strategie de cooperare turistică între cele două localități va asigura valorificarea noilor obiective la nivel transfrontalier și în comun”, a mai spus primarul Adrian Stan.