Gospodării inundate şi un drum judeţean în pericol de a fi închis, urmările inundaţiilor din Constanţa

Gospodării inundate și un drum județean în pericol de a fi închis, urmările inundațiilor din Constanța

Prefectul Claudiu Palaz a solici-tat, ieri, Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța să acorde atenția cuvenită nivelului ridicat al Dunării, care afectează Drumul Județean 223, între localitățile Seimeni și Dunărea, adresându-se din acest punct de vedere și președintelui Consiliului Județean Constanța cu solicitarea de a dispune măsurile care se impun pentru „evitarea producerii unor evenimente rutiere nedorite sau de orice altă natură care ar putea pune în pericol siguranța cetățenilor”. Astfel, prin aceeași adresă, trimisă și regiei menționate, care se află în subordinea CJC, reprezen-tantul Guvernului în teritoriu a sugerat limitarea circulației sau închiderea drumului dacă situația de pe DJ 223, între cele două localități, o va impune. Tot ieri și tot pe marginea inundațiilor, prefectul Constanței a declarat că singura situație din județ oarecum mai delicată este legată de câteva familii din Seimeni care ocupă case construite în mod abuziv într-o zonă inundabilă. Din acest punct de vedere, Claudiu Palaz a ținut să specifice că este vorba de „case construite fără autorizație”, dintre care două sunt locuite, trei au fost evacuate, iar o alta este ocupată abuziv de niște cetățeni, case care, în funcție de debitul Dunării, riscă să fie evacuate. „Vorbim, probabil, despre cinci familii. Am vorbit azi (n.r. - ieri) dimineață cu primarul și l-am rugat să facă un proces verbal prin care să li se pună în vedere acestor oameni că trebuie să fie de acord cu evacuarea în condițiile în care debitul Dunării va crește pe acest tronson”. Nu în ultimul rând, însă, prefectul Palaz a remarcat că, spre deosebire de alte județe din țară, unde s-au înregistrat pagube materiale enorme, dar și pierderi omenești, Constanța e într-o situație incomparabil mai bună. 30 de gospodării din Hârșova au fost inundate Localitatea Hârșova nu stă, nici ea, mai bine la capitolul inundații și asta deoarece, potrivit declarațiilor primarului Tudorel Nădrag, în cursul zilei de ieri 30 de gospodării au fost inundate. Șeful administrației publice locale a explicat că nu este vorba despre case, ci doar despre curțile oamenilor, un singur beci din aceste 30 de gospodării fiind, totuși, inundat. Printre măsurile luate de Primărie se numără, susține Nădrag, distribu-irea a 500 de saci de nisip celor afectați de inundații, dar și punerea în funcțiune a două motopompe și a unei vidanje, astfel încât să poată fi evitată inundarea unei școli și a unei săli de sport din localitate. Cât privește cele 30 de gospodării, primarul a declarat că ele sunt, invariabil, afectate de ploile din fiecare an și, respectiv, de creșterea debitului Dunării, din cauza zonei în care sunt situate. În această ordine de idei, democrat liberalul a declarat că este total nemulțumit de faptul că cei de la Administrația Porturilor Dunării Maritime (APDM) Galați, care administrează malul Dunării pe tronsonul Hârșova, dar și Portul Hârșova, nu gestionează situația în caz de inundații. De aceea, Nădrag vrea să se adreseze prefectului Palaz în vederea susținerii unei inițiative legislative prin care 2,5 kilometri aval și 2,5 kilometri amonte din malul Dunării să treacă, alături de Port, în administrarea Consiliului Local Hârșova. Prin această inițiativă, susține el, administrația publică locală va putea construi un dig care să împiedice inundarea acelorași gospodării în fiecare an.