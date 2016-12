Gorghiu: Singurul nostru adversar este PSD

1

PSD ADVERSAR , CEILALTI DUSMANI

Dna Burghiu se vrea o combinatie intre Ioana d ':Arc si Ecaterina Teodoroiu , in realitate find doar o banala activista buna de gura si incapabila de fapte pe masura functiei , Se pricepe sa vada paiele din ochii altora , nu si barna din PNL .La Constanta PNL nu sulfa o vorba la adresa PSD , carezandu-se inca in USL.. Preocuparile candidatilor nu au nicio legatura cu cmpania electorala , fiecare vazandu-se deja intr-o functie ministeriabila . Dna Alina va plati scump esecul pierderii primariei capitalei unde a obtinut doar 10% ignorand in continuare teoria dovedita valabila in practica , si anume ca rezultatul final al unei actiuni depinde de factorul inferior existent la data respectiva. Racheta cu cosmonauti la bord , in valoare de miliarde de dolari , a explodat din cauza unei garnituriin valoare de cateva sute de dolari . Dar ce conteaza . Este fericita ca are deja in vedere un premier . .