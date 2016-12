Gorghiu: PSD este singurul competitor real pentru PNL în alegerile locale

Președintele PNL Alina Gorghiu a declarat că pentru alegerile locale liberalii nu vor face nici un fel de alianță preelectorală cu alte partide, iar PSD rămâne singurul competitor real.„De altfel, decizia are o justificare foarte fermă. Pornind de la analizele pe care le avem noi în interiorul partidului, pornind de la realitatea din teren, pornind de la realitatea politică, nu avem nevoie să facem nici un fel de compromis cu nici un partid. PSD-ul ieșea din discuție pentru că PSD-ul este în realitate singurul competitor politic real pe care PNL-ul îl are în această bătălie a alegerilor locale. Nu vreau să creadă un alt partid că ne uităm de sus la el. Exclus. Dar bătălia la locale se duce în doi. Dat fiind că este un singur tur de scrutin la alegerile locale în acest moment, să vedem ce se întâmplă săptămâna viitoare în procesul nostru în instanță, dar în acest moment premiza este următoarea. Avem un tur de alegeri, ca atare există două mari forțe politice, PSD pe stânga și PNL pe partea dreaptă. Am refuzat să facem orice fel de compromis cu partide balama", a explicat copreședintele PNL, citat de Agerpres.Ea a adăugat că după alegerile locale, pentru parlamentare, discuția se va purta în Biroul Politic Național la momentul oportun, adăugând că este prea devreme să se facă alte discuții, însă poate fi spus oricum că PSD rămâne adversarul principal.