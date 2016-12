Gigi Chiru vrea referendum pentru demiterea primarului Radu Mazăre

Președintele PDL Constanța, Gigi Chiru, este foarte revoltat vizavi de intenția primarului Constanței, Radu Mazăre, de a vinde Cazinoul din Constanța.În urmă cu aproximativ o lună, Radu Mazăre anunța că intenționează să vândă acest simbol al Constanței, deoarece primăria pe care o conduce nu are bani pentru a ține acest obiectiv.„Municipalitatea nu poate să țină cazinouri. Îl vindem. Nu știu cu cât, o să spună evaluatorii”, spunea Mazăre la timpul respectiv.Ceea ce părea o glumă proastă s-ar putea concretiza la ședința Consiliului Local de vineri, unde, pe ordinea de zi, se află și proiectul privind vânzarea acestui obiectiv.„Am văzut proiectele de hotărâri și am observat că primarul Mazăre vrea să scoată la tarabă Cazinoul. După ce a distrus spațiile verzi și a adus în moarte clinică Zona Peninsulară, acum vrea să vândă și acest simbol de 100 de ani. Nu înțeleg cum, cu un buget de 100 de milioane de euro pe an, nu poate găsi o funcțiune prin care să dea o utilitate publică acestui obiectiv “, a spus președintele PDL Constanța, Gigi Chiru.În acest context, Chiru a anunțat că va fi prezent la ședința Consiliului Local de vineri, în care primarul Mazăre vrea să le propună consilierilor locali vânzarea Cazinoului din Constanța. Chiru a precizat că va face tot ce îi stă în putință pentru ca acest simbol al Constanței să nu fie înstrăinat. Mai mult, el a făcut un apel către constănțenii care înțeleg însemnătatea Cazinoului și a spus că toți cei care doresc ca acest simbol al orașului să nu fie vândut să vină, vineri, la ședința Consiliului Local Constanța, unde primarul Mazăre le va propune consilierilor locali să voteze proiectul de hotărâre prin care această clădire să fie vândută.„Strămoșii noștri s-au jertfit ani de zile pentru a păstra monumentele țării, iar acum primarul Constanței vrea să vândă Cazinoul. Constănțenii nu ar trebui să rămână impasibili la un astfel de demers și ar trebui să vină la ședința Consiliului Local, care este publică, și să-și spună părerea”, a declarat Gigi Chiru.Președintele PDL Constanța a mai anunțat că, în caz că proiectul de lege prin care se dorește vânzarea Cazinoului va fi votat, va începe strângerea de semnături pentru organizarea unui referendum pentru demiterea primarului Radu Mazăre. Totodată, Chiru a spus că îi va solicita prefectului județului Constanța să atace în contencios-administrativ proiectul de hotărâre, în caz că acesta va fi votat de consilierii locali.100 de ani de la construcția CazinouluiCazinoul Constanța este unul dintre cele mai cunoscute monumente istorice din România. Clădirea a fost construită din bani publici în perioada 1903-1910, arhitectul lucrării fiind Daniel Renard, arhitect român de origine elvețiană. Inaugurarea oficială a Cazinoului Constanța a avut loc în 1911. Cu alte cuvinte, anul acesta ar trebui să se sărbătorească 100 de ani de la construcția lui. Așadar, în „semn de prețuire”, primarului îi este mult mai ușor să spună că nu are bani pentru a-l face funcțional și a-l da pe mâna unor persoane care pot face orice cu el, chiar și să îl demoleze.Totuși, există o speranță că orașul nu va rămâne fără principalul simbol istoric. În anul 2004, Cazinoul a fost trecut pe lista clădirilor monument la monumente grupa A, reactualizată de Ministerul Culturii în anul 2010.Potrivit legii 422/2001, el este proprietate privată și poate fi vândut prin drept de preempțiune numai cu avizul Ministerului Culturii, ceea ce înseamnă că, în mod normal, niște oameni care înțeleg însem-nătatea istorică a unor obiective de o valoare inestimabilă nu s-ar preta să dea un astfel de aviz.„Dacă este nevoie, voi face demersuri și la Ministerul Culturii, pentru a opri vânzarea acestui obiectiv”, a mai declarat Gigi Chiru.