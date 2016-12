Gigi Chiru vrea capul lui Voinescu pentru că a susţinut-o pe Maria Stavrositu în campanie

1

Chiru se vrea lider national

Blaga va discuta. Ce si cu cine ? Inainte de alegeri,dupa cum stim,a refuzat sa discute cu dna Stavrositu si l-a sprijinit pe Chiru.Deci n-a vrit sa cunoasca opinia dnei Stavrositu.Daca dna Stavrositu reusea sa devina senator, atitudinea lui Blaga ar fi justificata. Ar trebui sa-l ingrijoreze in primul rand incapacitatea lui Voinescu de a influenta pozitiv campania dnei Stavrositu. Pentru asta ar trebui criticat si sanctionat. Acest Buldog cu pretentii de lider ,face jocul lui Chiru. care este meschin si razbunator. Blaga a regizat direct sau indirect actiunile antistatutare si de rafuiala manifestate la PDL Constanta. Dl Blaga era dator sa actioneze pentru mentinerea unor relatii normale in organizatiile de partid,nu sa cultive atitudinile partizane.Nimeni din conducerea PDL n-a avut intentia de a analiza situatia permanent ostila si nestautara din Constanta.Nimeni n-a dus o politica de prevenire a situatiilor conflictuale de la Constanta si nu numai de aici.Avem inca o data dovada ca statutul este doar un un document formal redactat astfel incat sa se poata comite abuzuri si ilegalitati in politica interna de partid. In situatia grea in care se afla PDL,dl Blaga are,dupa cum declara, o singura dorinta : sa adune 5000 de oameni.El vrea un miting de sustinere a propriei persoane,dar s-ar putea sa aiba surprize nedorite. Un lucru este cert.Vremea liderilor de tip Blaga a tecut . Si de data asta,faptul ca nimeni nu se sinchiseste de parerea membrilor de partid este dovedit cu prisosinta.