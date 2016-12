Gigi Chiru solicită organizarea unui referendum cu privire la vânzarea Cazinoului

Candidatul Alianței România Dreaptă (ARD) în Colegiul 4 Senat, Christian Gigi Chiru, a organizat, ieri, o conferință de presă, în cadrul căreia a făcut câteva precizări legate de campania sa electorală.Gigi Chiru a spus că toate acțiunile sale se vor baza pe proiecte ce sunt în interesul constănțenilor și nu pe atacul la adresa contracandidaților săi. În acest context, el a vorbit despre primul său proiect de suflet pe care l-a promovat și în timpul campaniei electorale de la alegerile locale din vară, atunci când a candidat pentru Primăria Constanța, dar și înainte de a se înscrie în această cursă electorală.„Cazinoul Constanța este bântuit de un blestem al constructorilor sau al investitorilor. Altfel, nu pot să-mi explic de ce este plimbat de la o instituție la alta și, în tot acest timp, se degradează. Municipalitatea a stabilit ca el să fie vândut, însă atât eu, ca și candidat, cât și Alianța România Dreaptă considerăm că acest lucru nu trebuie să se întâmple fără ca locuitorii din Constanța să nu fie consultați cu privire la această problemă. Așadar, m-am gândit că trebuie lăsate orgoliile politice de-o parte, iar toți constănțenii cu drept de vot să fie întrebați dacă vor sau nu să fie vândut Cazinoul”, a spus Gigi Chiru.Mai mult, el a și precizat modali-tatea prin care oamenii ar putea fi consultați în această problemă, costurile fiind minime.„Alianța România Dreaptă propune municipalității și constănțe-nilor convocarea, pe 16 noiembrie, a unei ședințe extraordinare de Consiliu Local, în care să se stabilească organizarea unui referendum. Acesta ar urma să aibă loc în aceeași zi cu alegerile parlamen-tare, în acest fel costurile fiind mai mici”, a declarat Gigi Chiru.El a mai adăugat că proiectul de hotărâre va fi transmis pe email tuturor consilierilor municipali.v v vÎn luna septembrie, primarul Constanței, Radu Mazăre, le-a adus la cunoștință consilierilor locali că singura soluție pentru a scăpa de obligația Cazinoului din Constanța este vânzarea lui către investitori străini, printr-o licitație internațională.„Anul trecut, după discuțiile pe care le-am avut cu madam Udrea și în care spunea că ne va repara Cazinoul, am emis o hotărâre de Consiliu Local și am fost de acord ca imobilul să ajungă la Ministerul Dezvoltării pentru un an de zile, timp în care ministerul este obligat să înceapă lucrările. Până la ora actuală nu a început lucrările. S-au încurcat în licitații, contestații, a expirat termenul, ca atare o să le facem solicitare să ne dea Cazinoul înapoi. Îl vom scoate la vânzare și vom organiza o licitație internațio-nală”, a declarat Mazăre.El a mai spus că, încă de la început, nu i s-a părut o soluție viabilă ca statul să investească 10 milioane de euro pentru reabilitarea Cazinoului și că cel mai bine ar fi ca acesta să fie vândut unei firme private și să fie folosit.Mazăre a mai spus că banii care fuseseră alocați în acest an pentru reabilitarea Cazinoului, adică 1,6 milioane de euro, vor fi folosiți pentru realizarea unei instalații de agrement nautic pe lacul Siutghiol din Mamaia.„Banii care fuseseră alocați anul acesta pentru repararea Cazinou-lui, respectiv 1,6 milioane de euro din totalul de 10 milioane necesari pentru reabilitarea Cazinoului, vor reveni tot Constanței. Am discutat cu ministrul Hellvig și a fost de acord să construim din ei până în sezonul viitor un teleschi pe lacul Siutghiol. În opinia mea, lucrările vor începe la sfârșitul lui noiembrie, începutul lui decembrie, achizițio-nând instalația, ca să nu pierdem banii din bugetul pe anul ăsta, urmând ca în ianuarie, februarie, martie să o montăm”, a explicat primarul municipiului Constanța.v v vPe de altă parte, și în urmă cu un an, primarul Radu Mazăre anunța că dorește să vândă Cazinoul din Constanța după ce a încetat contractul cu firma care concesionase acest obiectiv, în urmă cu patru ani.La timpul respectiv, anunțul lui Mazăre a stârnit un val de reacții din partea fostului prefect al județului Constanța, Claudiu Palaz, a președintelui PDL Con-stanța, Gigi Chiru și a două asociații civice, care s-au opus vânzării monumentului. De altfel, atât Chiru, cât și Palaz aveau în platforma electorală prin care doreau câștigarea Primăriei Constanța, ca obiectiv, reabilitarea Cazinoului și introducerea lui în circuitul turistic. În acest sens, au fost făcute chiar intervenții la ministrul Elena Udrea, care le-a întins o mână de ajutor și a promis că va reabilita Cazinoul.Drept urmare, în toamna anului trecut, Cazinoul a fost trecut din administrarea Primăriei Munici-piului Constanța în cea a Minis-terului Dezvoltării Regionale și Turismului (MDTR), pentru a fi consolidat și restaurat prin Com-pania Națională de Investiții, subordonată ministerului.După finalizarea lucrărilor, Cazi-noul urma să fie predat pentru admi-nistrare Consiliului Local Constanța și redat circuitului public.Guvernul a aprobat, în ședința din 4 ianuarie 2012, indicatorii tehnico-economici pentru consoli-darea și restaurarea Cazinoului. Valoarea totală aprobată a investiției era de 39.229.000 de lei, inclusiv TVA. Investiția urma să fie finanțată prin bugetul MDTR.Pentru anul 2012, fusese alocată suma de 10 milioane de lei, din care reprezentanții MDRT au anunțat că au redus trei milioane de lei.În martie, fostul ministru al MDTR, Cristian Petrescu, declara că speră ca în cel mult trei luni să înceapă lucrările de reabilitare a Cazinoului, acestea urmând să fie finalizate în maxim doi ani.Între timp, a apărut noul Guvern Ponta, care a fost mult mai preocupat de alte probleme decât de a duce la bun sfârșit proiectele începute de alții.