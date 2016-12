GIGI CHIRU şi CONSTANTIN CHIRILĂ, aleşi în CONDUCEREA CENTRALĂ a PDL

1

Si Constanta naste oameni mari. Dl Chiru , iesit din spuma marii gata inarmat , va incepe lupta cu balaurul cu sase capete , adica cu baronii celor sase judete. Desigur ca,pentru inceput, va declansa un cutremur de gradul 8 pe scara de serviciu ingropand sub daramaturi reactiunea .In paralel trebuie sa adaugam dezamagirea cumplita pe care o vor avea cei ce cred ca dl Chiru va renunta la functia de presedinte al organizatiei PDL Constanta . Asa ceva e de neimaginat.. Este normal sa gandeasca asa, cunoscut fiind ca un politician de mare valoare,talentat in toate cele, turist politic si telegenic in acelasi timp adica cei trei " T " din subiect. Nici de deplasarile dese nu se teme.Dar nu conteaza . oricum membrii de partid nu-l mai vad deloc de cand a ajuns parlamentar si face politica de marketing la posturile de televiziune nationale si locale. Noul Hercule nu se teme de munca, dat fiind ca,asa dupa cum declara nesilit de nimeni,in aceste functii importante,au fost alesi " oameni vechi in partid si cu experienta",adica oameni ca dl Chiru. Regretam faptul ca dnii Gheorghe si Anghel n-au reusit sa obtina voturile necesare. Poate data viitoare.Pana atunci sa se straduiasca sa invete cat mai multe din experienta noului secretar regional si sa fie disciplinati respectand definitia clasica a disciplinei : disciplina este efortul pe care trebuie sa-l faca inferiorul sa para mai prost ca superiorul ".Doar asa vor avea succes. In ceea ce-l priveste pe dl Chirila,ce sa spunem .Si-a ales o functie in care anonimatul este asigurat,asa cum si-a ales si functia de presedinte interimar la org,municipala.