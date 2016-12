Gigi Chiru se apropie de Mazăre în sondajul pentru Primăria Constanţa

Gigi Chiru se apropie de Mazăre în sondajul pentru Primăria Constanța

Potrivit sondajului, social democrații au fost poziționați pe primul loc de 34,08 % dintre persoanele care au participat la sondaj. Pe locul doi se află Uniunea Social Democrată (USL), cu un procentaj de 9,40 %, la mică distanță de Partidul Democrat Liberal (PDL), cu 9,10 %. Pe locul 4 se află Partidul Poporului Dan Diaconescu (PPDD), cu un procentaj de 5,97 de procente, urmat de PNL-PC - 5,87 %.Dintre persoanele participante la sondaj, un procent de 27,22% au considerat că niciun partid nu este simpatic, iar 4.30% au răspuns cu "Nu știu". Referitor la opțiunile de vot pentru Primăria Constanța, 49,23 % l-au pus pe Radu Mazăre pe primul loc, urmat de Christian Gigi Chiru, cu 24,68 de procente, Claudiu Palaz - 5,70%, Gheorghe Donțu - 2,39%, iar Marian Vasiliev a înregistrat 1,60 de procente.Dintre cei intervievați 4,20% au spus că nu ar vota pe niciunul dintre ei, iar 12,20% că nu știu pe cine ar vota.În ceea ce privește opiniile respondenților față de politicienii locali, 28,65% au spus că au o părere foarte bună despre Christian Gigi Chiru, iar 23,55% au spus că nu au o părere prea bună. De asemenea, 36, 40% au spus că nu au auzit de el, în timp ce 11,38% au precizat că nu au nicio părere. În ceea ce-l privește pe Radu Mazăre, 80,76% au spus că au o părere foarte bună, 17,17% au răspuns că nu au o părere bună iar 1,76 că nu au nicio părere despre el. Tot la această întrebare, 15,30% au răspuns că au o părere foarte bună despre Claudiu Palaz, 43,37 au spus că nu au o părere prea bună despre el, 32,18% nu au auzit de el iar 8.93% nu au nicio părere. Despre Maria Stavrositu 10,92% spun că au o părere foarte bună, 31,69 % o părere nu prea bună, 46,45 nu au auzit de ea, iar 10,92% nu au nicio părere. Despre liberalul Puiu Hașotti, 23,52% spun că au o părere foarte bună, 39,62% o părere nu prea bună, 23.03% nu au auzit de el, iar 11,53 % nu au nicio părere. În ceea ce-l privește pe senatorul Mircea Banias, doar 7,18% au o părere bună despre el, 42,71% nu au o părere prea bună, 37,79% nu au auzit de el, iar 12.30% nu au nicio părere.La "categoria" notorietate și vizibilitate, Christian Gigi Chiru are 52,50% notorietate și 63,59% vizibilitate. În același timp, Radu Mazăre are o notorietate de 97,93%, iar vizibilitate de 99,69%. De asemenea, Claudiu Palaz beneficiază de 58,67% notorietate și de 67,60% vizibilitate.Sondajul a fost efectuat de compania Da Easy Way și a fost de tip "ad hoc" în rândurile populației adulte a municipiului Constanța. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion probabilistic, stratificat, reprezentativ pentru populația adultă, volumul eșantionului fiind de aproximativ 1.200 persoane, iar marja de eroare maximă fiind de plus/minus 2,6%, cu o probabilitate de 95%. Interviurile față în față au fost efectuate la domiciliul respondenților, în perioada 31.03-8.04. 2012, în municipiul Constanța.