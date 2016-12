Gigi Chiru nu este hotărât să candideze la parlamentare, Chesoi vrea două colegii pentru partid

Democrat-liberalii constănțeni se pregătesc să poarte discuții cu viitorii parteneri care vor forma Alianța de Centru-Dreapta la Constanța în contextul viitoarelor alegeri parlamentare ce vor avea loc la data de 9 decembrie.Mai mult, ei vor trebui să ajungă la o înțelegere privind împărțirea colegiilor cu atât mai mult cu cât Biroul Permanent Național al PDL a decis ca organizațiile județene ale partidului să prezinte, până pe 20 septembrie, conducerii centrale listele cu propunerile de can-didați pentru alegerile parlamentare.Până la acest moment, se știe clar că cei trei parlamentari PDL, Maria Stavrositu, Constantin Chirilă și Zanfir Iorguș, vor candida pentru un nou mandat. Surse din partid au mai declarat că este posibil ca pentru posturile de parlamentari să mai candideze consilierii municipali Sorina Tușa, Iustin Fabian Roman și Florin Gheorghe, consilierul județean Florian Constantin, dar și primarul comunei Castelu, Nicolae Anghel. De asemenea, este posibil ca președintele PDL Constanța, Christian Gigi Chiru, să candideze pentru un post de deputat sau chiar pentru unul de senator.„Nu îmi doresc în mod special să candidez pentru parlamentare, deoarece aș vrea să mă pregătesc în continuare pentru alegerile locale din 2016. Totuși, dacă mi se va cere, voi candida, pentru că sunt conștient că situația mă obligă față de colegii din partid”, a declarat Chiru.În altă ordine de idei, ca viitori parteneri de Alianță, președintele PNȚCD Constanța, Tudorel Chesoi, este dispus să treacă la negocieri cu democrat-liberalii.„Eu sper să ne fie alocate unul, chiar două colegii la Constanța. Pe unul dintre ele voi candida eu pentru Camera Deputaților. Aștep-tăm să ne întâlnim, să negociem și vom vedea ce o să iasă, însă sunt sigur că lucrurile vor decurge în ordine, deoarece și la alegerile locale democrat-liberalii și-au ținut promisiunea când am candidat pe listă comună sub sigla Alianța pentru Constanța”, a declarat Tudorel Chesoi.v v vTot zilele următoare, democrat-liberalii vor urma să se întâlnească pentru a purta discuții și cu președintele filialei Noua Republică de la Constanța, Cătălin Anghel, dar și cu fostul prefect al județului Constanța, Dănuț Culețu, actualmente președintele Inițiativei Civice de Centru-Dreapta (ICCD) Constanța.„Am acceptat propunerea de președinte al acestei formațiuni în urma unor discuții politice avute cu cei de pe plan local, dar și cu cei de la București. Urmează să am o întâlnire și cu ceilalți lideri ai partidelor din Constanța cu care vom forma Alianța de Centru-Dreapta”, a declarat Culețu.În ceea ce privește numărul de mandate parlamentare pe care ICCD le va „revendica” pe plan local, Culețu nu a vrut să facă aprecieri și a spus că nu poate vorbi despre acest lucru până ce nu vor exista discuții cu partenerii politici de pe plan local.„Nu știu dacă, personal, voi candida pentru un post de parlamentar. Cred că, cel mai corect, este să se facă anumite sondaje prin care să vedem ce-și doresc oamenii. În funcție de rezultatele sondajului, de analizele evidențiate, voi lua o decizie în acest sens”, a declarat Dănuț Culețu.