Gigi Chiru, lansat de Tăriceanu în cursă la Constanţa. "Noi ne batem cu PNL. Suntem singurul partid liberal"

Oare vrei binele Constantei?

Chirule, iar faci jocul PSD-ului! Traseist cum ne-ai demonstarat, departe de politica si angajat ferm in actiunea de distrugere a orasului Constanta, te incapatanezi sa mai dai o lovitura de "tarnacop" la baza administratiei locale. Ce strategie ai mai baiete in lupta pentru primarie, cand se voteaza intr-un singur tur iar 11 candidati se lupta pentru un loc? Oare cine va castiga? Cine da 'pomeni ' acum celor care stau cu mana intinsa, va castiga din oficiu si fara o campanie electorala. Ai uitat ce s-a intamplat cu 4 ani in urma? Tu te balacareai cu Palaz iar ...Mazare radea de voi! Rezultatul a fost clar; a castigat Mazare! Daca vreti binele Constantei, faceti un sondaj intre voi zece contracandidati ai lui Fagadau si sa ramana in final cel care are sansa mai mare. Numai asa puteti salva orasul Constanta de 'ciuma rosie'!