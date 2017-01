Gigi Chiru îndeamnă electoratul să nu mai voteze parlamentarii chiulangii

2

Despre fariseii mincinosi

De la inceput,mentionez ca ,nu mai agreez nici o formatiune politica locala sau nationala,chiar imi repugna gandul la cum ne-au batjocorit politicienii ultimilor 22 de ani...asadar nu pot fi acuzat ca as tine cu unii sau altii,chiar sunt de acord cu inscrisurile protestatarilor care ii aduna pe toti politicienii in aceeasi hazna a intereselor transpartinice… Totusi,interesant ar fi ca si USL istii constanteni sa declanseze,la randul lor, un atac impotriva parlamentarilor PDL isti constanteni.Asta ,ca sa arate ca sunt toti o apa si-un pamant… Daca USL istii sunt acuzati ca ar fi lenesi de lux,aceeasi acuzatie ar fi valabila si pentru parlamentarii democrat-liberali constanteni care exceleaza printr-o crasa inactivitate parlamentara,datorata fie unei lipse totale de viziune social-politica,fie unei dotari intelectuale nu tocmai adecvate unor personaje ce se doresc a fi ( si sunt,asta-i necazul ! ) parlamentari…ei,pur si simplu,fac parte din masina de vot portocalie,ATAT SI NIMIC MAI MULT ! Oricum,ceea ce le lipseste pseudoparlamentarilor democrat-liberali de Constanta este lucru in folosul municipiului si judetului Constanta,pe un proiect politic comun, intocmit cu seriozitate si “chemare”.Nici unul dintre aceste personaje care au ,de altfel,audienta maxima in mijloacele mass-media constantene ( cu exceptia Telegrafului, bineinteles…),nu se poate lauda cu realizari cat de cat serioase in anii care au trecut de la ultimile alegeri incoace… nici unul dintre ei nu are ,macar,un crochiu de program politic…Personalitati sterse,fara a-si manifesta dreptul la gandire si actiune proprie in folosul celor care i-au ales,singurile lor calitati sunt, excelarea in exercitarea dreptului la vot,pe post de marionete politice ale grupului central de creatie si presiune politica sub comanda papusarului sef ,precum si dorinta lor nestavilita de a demonstra,aici,in Constanta ,ca sunt mai frumosi si mai destepti decat colegii lor,din aceeasi organizare politica a aceluiasi partid ( amintiti-va circul de la alegerile locale municipale si judetene pt. cele doua organizatii PDL !).Ceea ce au in comun acesti farisei demagogi este interesul economic de grup,caruia i-au subjugat si vandut interesul social si economic al celor care le-au acordat votul si increderea lor,cetatenii municipiului si judetului Constanta. Asadar,un protest al USL istilor,cred ca ar fi mai adecvat si mai la obiect deoarece daca ei, uselistii ne-au stramtorat,pe rand,in perioade diferite, din punct de vedere social-economic trambitand si purtand pe stindard democratia mult dorita,pedelistii constanteni s-au inrolat de buna voie,siliti fiind doar de interesele economice de grup,in fasciile care inghesuiesc si sufoca din ce in ce mai tare ,aceeasi democratie…oricum si unii si altii,ne papa din buzunare aceleasi sute de milioane de euro...singura diferenta este ca unii constituie majoritatea,adica ,ne fura ,ACUM, mai mult decat ceilati,opozitia,care doresc sa schimbe rolurile CAT MAI CURAND posibil…este mai mult decat evident ca PUTEREA are nevoie de prezenta OPOZITIEI pentru a-si legitima proastele si strambele legi aprobate si “trecute”,oricum,prin asumarea raspunderii ! si asta pentru ochii celei strainatati femeistice... intr-adevar, electoratul "a facut " actuala majoritate parlamentara,asa cum tot acelasi electorat o va "desface"... dar,ce ne facem fetelor si ce punem la loc??? cumva resturile zdrobite ale catorva portocalii,corciti,printr-o alianta jmechereasca,cica Miscare populara,pentru cei cu minte mai putina… clocita in creuzetul plin cu matrafox marinaresc si cu iz popular ,a la D.D., cuplate, printr-o iubire vinovata si imunda cu odraslele aruncate in tomberoanele politice nationale ale lui Oprea sau Neamtu ? sau un USL nascut deja stramb,contra naturi,ambidextru,atat de ambidextru incat a inceput deja sa-si dea cu stangu-n dreptu' si care va exploda nu prea tarziu ? Fratilor,nu prea putem sa o dam la intors,iar jmecherasii portocalii stiu asta si incearca sa incropeasca din cioburi si scursuri un cokteil politic de mai mare rasu',dar care va putea repurta un succes nesperat nici de ei,in urma insumarii acestei adunaturi ! CARE AR FI SOLUTIA ????? Echipe de independenti credibili, asta este solutia,singura solutie ! Insa fiecare zi pierduta,de acum inainte,va insemna o latime de cazma in adancimea gropii pe care politica romaneasca o sapa propriului popor…parerea mea,zic si eu… Chestia asta cu lista independentilor,este o treaba mult mai serioasa decat pare la prima vedere ! atat de serioasa incat,pare…neserioasa…tot la prima vedere… Eu unul o sustin cu nevolnicele mele resurse de exprimare si mai ales de mediatizare ( zerooo! ),de ceva de mai bine de 2 ani,prin commenturi nevinovate pt,cei care nu cuvanta si nu au pareri ci,numai nemultumiri…vorba aia,cainii latra,partidele politice se plimba nestingherite si flutura triumfalist o lege electorala facuta DE EI,PENTRU EI ,lege in care nu prea este loc pentru independenti…totusi, chestiunea nu sta chiar asa cum cred EI…Si uite ca ,o astfel de initiativa,sustinuta in mod serios si mediatizata asa cum trebuie, poate avea un ecou nebanuit pentru cine credeti ?… Pentru Constanta,bineinteles ! O mobilizare exemplara in intocmirea listelor pentru cele doua Consilii,local si judetean,avand doi lideri in frunte,pentru Primarie si Consiliul Judetean, alcatuite din ” meseriasi” apolitici si pusi pe treaba,juristi,economisti, arhitecti,profesori,medici,etc.,etc.,selectionati dintre constantenii nemultumiti de guvernarile si administratiile locale anterioare,ar crea mari probleme fripturistilor politicieni,indiferent de culoare politica afisata...sunt chiar convins ca le-ar administra acestora o lectie care poate intra ,de ce nu, in istorie….Stii ce ar fi interesant ? Acest demers sa se deruleze “IN DIRECT ” cu ajutorul mass-mediei constantene ! Ar fi cu totul si cu totul altceva decat modul in care partidul popo(r)ului vrajeste lumea "in direct" cu cei 20 000 de euro….Incepeti cu un anunt in mass-media prin care sa aduceti la cunostinta constantenilor,conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cetatenii care doresc sa se inscrie in cursa electorala…surprizele vor fi peste poate ... zic si eu…parerea mea… sper ca nu o simpla parere...