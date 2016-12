Gigi Chiru îl provoacă pe Mazăre la o dezbatere publică privind Portul Constanţa

Gigi Chiru îl provoacă pe Mazăre la o dezbatere publică privind Portul Constanța

Senatorul Gigi Chiru, președintele PDL Constanța, i-a adresat o interpelare lui Relu Fenechiu, ministrul Transporturilor, având ca subiect Portul Constanța.În interpelarea adresată, senatorul Chiru a făcut referire la declarațiile primarului Radu Mazăre din ultimul timp, apărute în mass-media, supunând atenției problematica Portului Constanța.„Cea mai importantă poartă economică de intrare și de ieșire din România a devenit, în ultima vreme, pentru primarul Constanței, subiect de dispute și de șantaj politic. Subiectul delicat al trecerii Portului Constanța din administrarea Ministerului Transporturilor sub cea a Primăriei Constanța, ar trebui să fie prilej de dezbatere, de consultări, nicidecum de amenințări. Așa cum probabil ați observat, primarul Radu Mazăre, colegul dumneavoastră din USL, folosește Portul ca armă și obiect de șantaj în relația cu primul ministru Victor Ponta și chiar cu dumneavoastră”, a spus senatorul Christian Gigi Chiru.El a mai adăugat că, de ceva timp, Portul Constanța a devenit motiv de scandaluri și de șantaj, deși acesta este un obiectiv strategic de importanță națională.„Portul Constanța este văzut de edilul Constanței ca o monedă de schimb. Consider că primarul simte că își pierde influența în USL și își joacă ultima carte pentru a pune mâna pe Port. Eu nu cred că un oraș precum Constanța, administrat de Mazăre, ar avea resursele financiare necesare pentru a susține activitatea Portului Constanța în parametri normali. Municipalitatea este nevoită să aloce sume importante din bugetul local pentru co-finanțarea proiectelor de întreținere, exploatare și dezvoltare. Imposibilitatea de a susține proiectele majore din partea primăriei duce la diminuarea activității iar disponibilizările vor fi în masă. Altfel, Portul riscă să devină Oltchimul Constanței. Primarul nu a fost în stare să se îngrijească de simbolul orașului, Cazinoul, cum am putea crede că poate relansa, economic, Portul? În calitatea mea de senator, îi propun să organizeze o dezbatere publică pe tema Portului, dacă are curaj, acum, când nu mai suntem în campanie electorală, dezbatere publică la care să participe și reprezentanții instituțiilor abilitate, operatori, precum și sindicatele din Port”, a declarat senatorul Christian Gigi Chiru.În acest context, parlamentarul constănțean i-a cerut ministrului Relu Fenechiu să-i spună dacă este adevărat ceea ce susține Radu Mazăre, respectiv că nu ar cunoaște problemele din Portul Constanța, dar și dacă Primăria Constanța ar avea puterea financiară și personalul necesar pentru a administra eficient Portul Constanța.Totodată, el a mai solicitat să i se spună cum vede el, ca ministru al Transporturilor, cedarea Portului Constanța către administrația publică locală. De asemenea, senatorul constănțean a precizat că solicită răspunsuri la toate aceste întrebări deoarece dorește ca, în urma demersului său, constănțenii să afle ce se va întâmpla cu adevărat cu locurile de muncă din Portul Constanța.