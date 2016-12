Gigi Chiru îi invită pe constănţeni să participe la salvarea democraţiei

2

se vor desumfla singuri!

In fata votului popular, noii 322 vor fi invinsi. De altfel, mesajul ambasadorului SUA a fost foarte clar: nu are nimic cu procedura de suspendare, nu sustine nici o tabara la referendum (populatia va decide) dar cine se atinge de justitie o va incurca... Deci debarcarea Piratului devine neproductiva. Justitia isi va urma cursul. Si impotriva lui Mazare, printre altii! (Speranta politicienilor penali ca odata indepartat preseditnele jucator, vor putea lega Justitia la gard, este vana...) Cine vrea sa iasa in strada, sa iasa, dar este nmult mai eficient sa vina la referendum si sa sutina reformarea statului si pe rpesedinte.Mai ales dupa ce Nastase si SOV au fost arestati. Urmeaza Patriciu, Mazare etc... Veniti la vot,oameni buni! Se poate sa scapam de ciuma rosie!