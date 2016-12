Gigi Chiru: „Guvernul PSD îi aranjează voturile lui Victor Ponta“

Ştire online publicată Joi, 18 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Curtea Constituțională a României a respins sesizarea Alianței Creștin-Liberale referitoare la Ordonanța de Ur-gență 45/2014 privind modificarea Legii pentru alegerea Pre-ședintelui și a decis că ordonanța de ur-gență care desfiin-țează secțiile de vot speciale pentru ale-gerile prezidențiale este constituțională. Prin această ordonanță, legea este modificată, fiind desființate secțiile speciale de vot, în care puteau vota cei care nu se aflau în localitatea de domiciliu în ziua alegerilor. „Prin vechea metodă de vot, cu secții în gări, autogări sau universități, se puteau cuantifica alegătorii care nu se aflau în localitatea de domiciliu și, în acest fel, se descuraja turismul electoral. În urma aprobării OUG 45/2014, cei care nu se vor afla în localitate în care domiciliază, vor putea vota în orice altă secție”, se arată într-un comunicat de presă al PDL Constanța.Potrivit senatorului Gigi Chiru, ordonanța încurajează frauda electorală și votul multiplu. „Mai avem puțin până la alegeri, iar Guvernul PSD îi aranjează voturile lui Victor Ponta. Această ordonanță este abuzivă și încurajează fraudarea alegerilor. Cum vom ști câți alegători se află în tranzit, cum vom controla turismul electoral? În era PSD s-a împământenit turismul electoral, cu autocare, cu excursii făcute la mănăstiri în ziua alegerilor. Toate aceste ilegalități au fost acum legiferate prin această Ordonanță de Urgență”, a declarat senatorul Gigi Chiru, președintele PDL Constanța și co-președinte al ACL Constanța. Acesta a mai precizat că decizia Curții Constituționale este cu atât mai inexplicabilă cu cât contrazice propriile reguli. „CCR a recomandat să nu se aducă modificări cu mai puțin de un an înainte de data alegerilor. Dar sunt alte mize acum. Guvernul PSD, care are un candidat la președinție, modifică legea pentru a-i fi favorabilă. Nu se mai ține cont că nu se aplică, de fapt, legea. Victor Ponta, temător, știind că nu are șanse să câștige președinția României în mod corect, își creează un cadru favorabil pentru a-și asigura victoria. Este incorect, este o nedreptate făcută românilor!”, a mai spus Chiru.