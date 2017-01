Gigi Chiru, atac la liderii PSD Constanţa pe tema protejării lui Valentin Preda

9

afacerea PREDa a explodat...Olteanule, Vasilescu si Rodica Avram fugiti ..scapa cine poate

zal moxes (21 feb 2013) Ofiterul de politie a fost omul din fata al DNA-ului, momeala la care s-a dedulcit Valerica. Bravo SRI (20 feb 2013) Daca n-ar fi SRI tara asta s-ar prabusi in haos! premieru (20 feb 2013) se cheama eeeee la port si aeroport.ha ha ha relu fenechiu (20 feb 2013) Deci Valerica are facultatea la Bioterra si master la Spiru. Va dati seama ce capacitate. param pam pam (20 feb 2013) cine credeti voi ca va avea curaj sa-l cerceteze pe mazarica? Ponta? E adevarat ca orice nas isi are nasul dar mazarica e exceptie de la regula! pam pam (20 feb 2013) nene Mazare, ti se clatina dugheana, foarte bine ti se face, orice nas isi are nasu. Tot ce ai promis in cartierul Badea Cartan, nu te-ai tinut de promisiuni, desi ai promis piata de legume in 3 campanii electorale. Asta e, alegatori naivi, candidati escroci ca matale, care acopera lumea cu promisiuni mincinoase. By the way, nici acum nu e piata de legume aici, escrocule care esti. angajat (20 feb 2013) Sa speram ca acest jeg uman nu o sa mai ajunga vreodata in vreo functie publica Matei (20 feb 2013) Elemente de acest gen precum ofiterul DNA, Manolachi, au facut jocurile asa cum a facut si Burlacu cand l a lucrat pe Matei de la Navodari. Nu bravo DNA !, BRAVO SRI ! La DNA au fost recrutati o gasca de ofiteri infractori care protejeaza alti ofiteri infractori (gen Dancu de la rutiera din Constanta) si care isi fac treaba doar la comanda. Felicitari SRI !!! (nu se arestau intre ei cei de la DNA) FUGITI oLTEANU,a.vaSILESCU,rOD.AVRAM (19 feb 2013) (20 feb 2013) Valentin Preda, a fost ridicat de pe stradă, de procurorii DNA. . Valentin Preda este cunoscut ca un apropiat al lui Eugen Olteanu, A. Vasilescu, Rodica Avram, Radu Mazăre, dar și al Ancăi Boagiu..IMPERIUL VOSTRU S-A DESTRAMAT.. Angajat Rog organele de control sa vina la Anr sa vada ce se intimpla si cum se dau salarii de mii de lei fara acoperire. Bravo DNA! /..Preda e un infractor dintre cei mari, dar nu e singurul. MT, ANR, APMC, CERONAV, UMC, ! Felicitari DNA! sfiosul (20 feb 2013) Mazare afirma ca retinerile efectuate de DNA sunt de sorginte nazista? Cine defila in Constanta in uniforma nazista? Mazare si fiul sau. Ofiterul de politie judiciara era introdus si folosit de clica Mazare-Constantinescu pentru a fi la curent cu anchetele DNA. Cand ii vom vedea pe adevaratii devalizatori ai judetului Constanta(Mazare si Constantinescu acolo unde le este locul:la puscarie de maxima securitate? La puscarie! (20 feb 2013) Ce nu e clar, s-a interesat de dosarele penale ale lui Mazare si ale altora din PSD Constanta. Langa el DNA mai trebuie sa-i aduca urgent pe Mazare et. co. Un mafiot si atat. Sile (19 feb 2013)Un geambas de masini secondhand ajunsese sa faca legea in MT, pe vremea lui Silaghi. Cred ca va da socoteala pentru multe mangle, inclusiv cele ale lui Nicusor.corina (19 feb 2013)ce sunt in acele pungi?Constructor (19 feb 2013)A venit timpul trebuia sal ridice de mult pe acest escroc 1 ște și: Sandu (20 feb 2013) Nu le mai plangeti pe vesnicele domnisoare din ANR, in spatele lor sunt aceeasi Olteanu, preda, Matei, ei trag toate sforile si vandalizeaza institutia cu marioneta de Razvanel,nu e nimic la voaia intamplarii, sa treaca DNA-ul putin pe aici, sa-i viziteze pe domnii directori de la stat si sa-i intrebe cum si-au agonisit averile ilicite Hunter (17 feb 2013) Oana era vineri intr-o foarte buna stare la Rest Genesis, la bratul unui chipes domn, cunoscut personaj din lumea show bizz ului, din spatiu mioritic bucurestean, unchiul ei Sorin Greavu & nume sonore. Asa ca nu o mai pligeti pe blona 007, ca nu sta ea in salariul ei de 14 mil de la ANR. Sa fim seriosi duduia poarta numai haine firmate si umbla cu un Matiz ca sa nu bata la ochi ca este sustinuta de unchiu, iubitul si alte neamuri. Sandu (16 feb 2013) Stau si ma gandesc pt ce motiv a fost tarata Oana de la documente secrete de catre Olteanu si Trandafir? Oare s-a musamalizat vreo afacere? Ce este interesant ca, d-ra a doua zi de la numirea noului Dirctor si-a inregistrat demisia de retragere de la documnete secrete. Este foarte evident ca asa a fost ca, blonda era fugarita pe holurile Anrului de Olteanu. Marinar (15 feb 2013) Ce-ai cautat mai Mihai in hotia aia? Trimite mai marinari ca ai avut mereu cele mai mari salarii si nu mai sta cu mafiOtii din PNL, il pun pe hotul de Mihei in locul tau, ai incomodat mafia ca ai vrut sa fii corect, ai tai te-au lucrat Dragomir, Matei, Manea stie toata flota ca esti curat si singurul care nu ia spaga, numai idioti si la PNL ca si la PD mircea (14 feb 2013) fratilor,trandafir este ginerele lui serbanescu fostul inspector sef al ANR prin ani2000-2004,este o catastrofa in meserie,este fiul lui ,alt balaur al coruptiei.trandafir cel e garda financiara cristi (14 feb 2013) de ce credeti ca l-a pus pe trandafir...este omul lui matei si dragomir?trebuie sa rezolve cineva si treburile murdare , nu? asta este atat de prost, incat o sa semneze ca primaru...mai are si nevasta curva. Crin Antonescu (14 feb 2013) Atentionez in modul cel mai serios Conducerea PNL din Constanta sa treaca la activitati serioase si sa nu mai scoata de la hibernat morti adormiti sau falimentari numiti Mihei Andrian sau vopsitul de Mezei Alexandru( care a trecut pe la toti,ca o curva patentata)...gasiti oameni capabili care sa reprezinte cu cinste PNL-ul pe plan local... anr Aceeasi Marie cu alta palarie ...Se duce de rapa ANR-ul. De ce sa vina firme straine pentru pavilion romanesc dom'le ? In ce tari se mai practica asta ? Tot mana lui Preda ! Da' nici Matei nu e strain de asta. Au batut palma Preda, Matei, Olteanu si nemtii. Asta vara. Felicitari , domnilor ! Ce mai aveti pe lista sa distrugeti ? Ca ANR-ul l-ati terminat ! oltean (14 feb 2013) La solicitarea presei facem public acest contract,ca nu suntem SRL si nu ascundem nimic.Doar........ LATUL SE STRANGE LA oLTEANU,a.vaSILESCU,rOD.AVRAM Valentin Preda este cunoscut ca un apropiat al lui Eugen Olteanu, A. Vasilescu, Rodica Avram, Radu Mazăre..IMPERIUL VOSTRU S-A DESTRAMAT..Angajat (Rog organele de control sa vina la Anr sa vada ce se intimpla si cum se dau salarii de mii de lei fara acoperire.Sa se inceapa de la secretariat Bravo DNA! (Preda e un infractor dintre cei mari, dar nu e singurul. Asteptam si gasca lui de mafioti din MT, ANR, APMC, CERONAV, UMC, ANMB si cu voia dv. Colegiul Nautic! Toata floarea cea vestita a masoneriei maritime! Felicitari DNA!portul (alo dna poate veniti si pe la apc, anr ,acn ,radionav ,gisn ,sa vedeti ciordeliLalaSong (infractor notoriu.. el si toata gasca lui ..la puscarie ..cu vali la puscarie...au distrus APC SI ACN cu furaciuni si contracte date pe oki frumosi. pentru mazares (19 feb 2013) mai vrei portul mai drogatule ? tu crezi ca esti pe timpul lui nastase? vrei sa dai ajutoare din profitul portului constanta care este al tarii romania Gogu (19 feb 2013) Normal,omul lui Mazare ce putea sa fie decat un penal ordinar.Poate-i salta pe toti apropiatii!!! portul (19 feb 2013) pai daca l-a suparat pe Ponta si a vrut sa-i ia lui si baietilor din Bucuresti portul......normal !!!!! angajat (19 feb 2013) Poate asa invata si Ponta sa nu se mai bazeze pe oamenii lu mazare, toti sunt doar scursuri ale societatii (22 feb 2013) Vreti sa privatizati tot hotilor, sa ramanem fara munca toti, aranjamentul e al lui Preda, matei, Olteanu cu acolitii lor Avram, Paraschiv etc Trandafire sper ca nu esti si tu bagat la mijloc, dar ce ne mai mira, stai la examinari ca-ti iese bine de-acolo nu te baga si-n altele, dar te stim apropiat al lui Preda si matei asa ca... De ce (22 feb 2013) olteanu de la ANR a plecat pe sestache in Germania. Cica deja este reprezentantul ANR acolo? Baaa voi dormiti? Portuar (22 feb 2013) Nu-l huliti prostilor, priviti in grădina voastra,numai curve , hoti , si betivi, distrugerea Anr a pornit de la Matei si acolotii lui, precum si ideea cu pavilionul TRANDAFIR ? (22 feb 2013) Asta cine mai e, al cui, ce a facut, de pe unde a venit, pe cine a ars, cu cine o mai arde ... Pe la inceputuri o ardea pe la examinari TOATA ZIUA. Si acum tot cu aia e sau de la et 8 se da cu alta ? Se stie (22 feb 2013) contractul pe care il cautati este ascuns bine de domnisoara Mona.Etajul 8.si sa raspunda si de banii din proiectele cu banii europeni. ANR IST (21 feb 2013) Olteanu,Cojocaru,Avram dispereti cat se poate de repde.Oricum sunteti pe black list.Trandafir nu tine lichele.Trandafire sper ca nu ai semnat Protocolul cu nemtii,caci contrctul care nu stie nimeni nimic despre el este cu belele mari.